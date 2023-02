L'Iran n'est pas engagé dans l'accord sur le nucléaire, affirme Antony Blinken

Les États-Unis s'engagent, aux côtés d'Israël, à faire en sorte que l'Iran "ne se dote jamais de l'arme nucléaire" (Antony Blinken)

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré mardi que la balle était dans le camp de l'Iran pour résoudre l'impasse de l'accord sur le nucléaire, mais que Téhéran "n'était pas engagé." Il a évoqué cette question lors de sa visite en Grèce où il a réaffirmé que les États-Unis s'engagent, aux côtés d'Israël, à faire en sorte que l'Iran "ne se dote jamais de l'arme nucléaire."

"Le président (Joe Biden) a été très clair sur le fait que toutes les options sont sur la table pour y parvenir", a déclaré Antony Blinken aux journalistes lors d'une conférence de presse à Athènes. "Nous continuons de croire qu'en ce qui concerne le programme nucléaire, le moyen le plus efficace et le plus durable de relever le défi est la diplomatie. Mais à l'heure actuelle, ces efforts sont mis en veilleuse parce que l'Iran n'est tout simplement pas engagé de manière significative", a-t-il poursuivi.

Alex HALADA / AFP Le négociateur en chef du nucléaire iranien, Ali Bagheri Kani

" Tout dépend de ce que l'Iran dit et fait, et s'il s'engage ou non ", a-t-il souligné, ajoutant que l'Iran permettait également l'agression russe en Ukraine : "Dans le même temps, nous voyons l'Iran fournir des drones à la Russie pour permettre son agression en Ukraine."

Après le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran, officiellement connu sous le nom de plan d'action global conjoint (JCPOA), l'administration de Biden a tenté de reprendre les discussions, mais elles ont été interrompues en septembre dernier. Selon M. Blinken, le JCPOA n'était plus sur la table parce que Téhéran n'était pas engagé.