Un haut diplomate chinois cherche à conclure de nouveaux accords avec la Russie

Le responsable de la politique étrangère chinoise Wang Yi, a annoncé mercredi qu'il espérait conclure de nouveaux accords avec la Russie lors de sa visite à Moscou. Lors de sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, il a promis d'œuvrer au "renforcement et à l'approfondissement" des relations entre Moscou et Pékin. "Je suis prêt à échanger des points de vue avec vous, mon cher ami, sur des questions d'intérêt mutuel, et je suis impatient de parvenir à de nouveaux accords", a lancé Wang Yi à Sergueï Lavrov.

Le diplomate chinois n’a cependant pas donné de détails sur la nature de ces accords. Wang Yi, dont la visite intervient au lendemain du discours national du président Vladimir Poutine sur la confrontation avec l'Occident et l'Ukraine, a toutefois exprimé le soutien de la Chine à la Russie.

Stefani Reynolds / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le responsable de la politique étrangère chinoise Wang Yi

"Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la Chine a été et reste engagée, avec la Russie, à faire des efforts pour préserver la tendance positive du développement des relations entre les grandes puissances", a-t-il martelé.

En début de semaine, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a mis en garde Wang Yi contre la fourniture d'armes à la Russie destinées à être utilisées en Ukraine. La Chine a néanmoins fermement démenti qu'elle envisageait d'armer Moscou. "Ce sont les États-Unis et non la Chine qui expédient sans cesse des armes sur le champ de bataille", a souligné lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.