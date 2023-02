"Nous adopterons bientôt la définition de l'antisémitisme de l'IHRA" (ministre des AE du Costa Rica à Eli Cohen)

"Le Costa Rica est un ami important de l'État d'Israël"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a reçu mercredi son homologue du Costa Rica Arnoldo Andre Tinoco au ministère des affaires étrangères à Jérusalem. Eli Cohen a remercié le ministre pour son intention d'adopter prochainement la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, le groupe de travail international pour la commémoration de l'Holocauste. En outre, les deux hommes ont examiné la variété des collaborations possibles et l'approfondissement des relations entre les deux pays.

Le ministre des affaires étrangères israélien a également remercié son collègue pour le changement des votes du Costa Rica dans les arènes internationales.

Yonatan Sindel/Flash90 Eli Cohen

"Le Costa Rica est un ami important de l'État d'Israël et sous la direction de la nouvelle administration du pays, de nombreuses possibilités de coopération s'ouvrent. J'ai exprimé à mes collègues ma profonde reconnaissance pour la décision du Costa Rica d'adopter la définition de l'antisémitisme et de combattre plus vigoureusement toute manifestation de haine à l'égard des Juifs", a-t-il dit.