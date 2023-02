La première pierre de l'ambassade d'Israël à Rabat a été posée ce mercredi

Le commandant de l'armée de l'air israélien, le général Tomer Bar, a entamé mercredi sa première visite officielle au Maroc. Au cours de cette visite, il rencontrera le commandant marocain de l'armée de l'air, le général El Abd Bohamid et visitera les bases de l'armée de l'air dans le but de renforcer la coopération entre les armées.

Le commandant de l'armée de l'air est accompagné d'un lieutenant-colonel et d'autres commandants.

Par ailleurs, la première pierre de l'ambassade d'Israël à Rabat a été posée ce mercredi. Alona Fisher Cam, responsable du bureau de liaison israélien au Maroc, a déclaré : "C'est un moment historique et nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui et, si Dieu le veut, d'ici un an, nous aurons notre propre maison ! Ce ne sera pas seulement une ambassade, mais une maison pour tous les Israéliens au Maroc".

L'ancien chef du bureau de liaison israélien au Maroc, David Govrin, avait signé, le 1er août dernier, un contrat pour la construction d'une ambassade permanente d'Israël au Maroc.

"Je suis très heureux de partager avec vous cette photo, qui témoigne d'un des moments historiques que j'ai vécu avec mon équipe alors que le contrat pour la construction du siège de l'ambassade permanente d'Israël au Maroc a été conclu avec les ingénieurs. Ainsi, nous entamerons, si Dieu le veut, une nouvelle ère dans laquelle nous consoliderons nos relations avec le Maroc" a-t-il écrit sur twitter.

L'ancien ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid s'est rendu au Maroc l'année dernière, devenant le premier ministre israélien des Affaires étrangères à se rendre dans le pays depuis 2003.

Israël et le Maroc ont annoncé la reprise de leurs relations en décembre 2020.