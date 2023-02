Un jeu vidéo appelant à tuer des soldats israéliens retiré du Play Store de Google

Les joueurs des "Chevaliers d'Al-Aqsa" peuvent entre autres, infiltrer le siège du Mossad et protéger les mosquées du Mont du Temple des Israéliens

Un jeu vidéo incitant à tuer des soldats de Tsahal et des membres des forces de sécurité israéliens a été retiré du Play Store de Google, a annoncé jeudi soir le radiodiffuseur public israélien Kan. Le jeu, appelé "Les Chevaliers d'Al-Aqsa", qui avait été lancé il y a environ un an sur Steam, le plus grand magasin de jeux vidéo au monde, et qui y est toujours disponible, est apparu il y a peu de temps sur Google.

Les joueurs des "Chevaliers d'Al-Aqsa", peuvent, entre autres, partir en mission dans une arène qui simule une salle de contrôle du dôme de fer, infiltrer le siège du Mossad et protéger les mosquées du Mont du Temple de la présence des forces de sécurité israéliennes qui viennent les détruire.

Le créateur du jeu, Nidal Nijem, se présente comme un Palestinien résidant au Brésil. "Mon père est un ancien combattant palestinien, donc j'ai toujours voulu créer un jeu qui raconterait l'histoire de notre peuple et montrerait pourquoi nous nous battons contre les soldats israéliens, pourquoi nous nous battons contre l'occupation israélienne", affirme-t-il à Kan. "C'est comme de la propagande, c'est du marketing. J'utilise les mêmes outils de propagande que les jeux américains pour promouvoir mon jeu", dit-il à propos d'un tweet depuis supprimé, dans lequel il avait écrit : "Apprenez à vos enfants à tuer des soldats sionistes".

Bien qu'il ne soit jamais venu en Israël et qu'il ait grandi au Brésil, il est, de son propre aveu, un partisan enthousiaste de la cause palestinienne. "Je ne soutiens pas le meurtre de civils ou de Juifs parce qu’ils sont juifs", soutient-il, assurant avoir créé ce jeu en réponse à la propagande sioniste et occidentale.