"Le moment est venu de se concentrer sur la solidarité des Noirs avec Israël et le peuple juif"

Il y a des mouvements qui agissent pour aider au rayonnement d'Israël en Afrique : c'est le cas de IBSI (Institut pour la solidarité des Noirs envers Israël), un mouvement basé aux Etats-Unis.

"J'ai lancé IBSI en 2013 peu après ma visite en Israël et quand je suis venu, Israël et l'Afrique étaient déjà deux grandes passions pour moi", a déclaré le révérend Dumisani Washington à i24NEWS. Washington, qui a grandi dans un foyer chrétien a été éduqué dans un environnement sioniste et aussi dans une très grande fierté afro-américaine. "Lorsque je suis arrivé, j'ai ressenti qu'il fallait sans attendre renforcer les communautés noire et juive mais aussi renforcer les liens entre Israël et l'Afrique. Je ne savais pas exactement comment j'allais m'y prendre mais j'avais le sentiment qu'il fallait le faire et en quelques mois, tout cela est devenu une suite d'efforts conjoints qui a donné naissance à l'IBSI", a-t-il affirmé.

Une synergie Afrique/Israël

"Il y a une longue et riche histoire de la synergie entre l'Afrique et Israël, les Noirs et les Juifs. En tant que pasteur, je me réfère à la première mission diplomatique reçue par la nation d’Israël, lorsque la reine de Saba a visité le roi Salomon à Jérusalem il y a 3 000 ans. Je pense que la reine de Saba a établi un précédent pour les futures relations Afrique-Israël", a-t-il expliqué. "Dans l’Amérique post-esclavage, les communautés juive et noire ont travaillé de concert l’une pour l’autre et pour le bien de la nation. Par exemple, l’éducateur Booker T. Washington et le philanthrope Julius Rosenwald se sont alliés pour construire près de 5000 écoles pour les enfants noirs du Sud des Etats-Unis où sévissaient la ségrégation. C’était une génération avant que Martin Luther King et le rabbin Abraham Joshua Heschel ne militent ensemble dans le mouvement des Droits civiques.

Selon Washington, le "moment est venu, même après cette période de grand antisémitisme en Occident en particulier aux Etats-Unis, de se concentrer sur la solidarité des Noirs avec Israël et le peuple juif".