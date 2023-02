Trois hôtels israéliens "recommandés" par le Forbes Travel Guide

Les trois hôtels israéliens dans la catégorie "recommandé" sont le Ritz-Carlton Herzliya, le Setai Tel Aviv, et le Norman

Trois hôtels israéliens figurent dans la liste des lauréats de la 65e édition des Forbes Travel Guide Star Award révélée la semaine dernière. Pour évaluer les hôtels, Forbes envoie des inspecteurs qui notent chaque établissement en fonction de 900 critères. Les inspecteurs se font passer pour des clients réguliers afin d'obtenir une expérience typique.

"Aujourd'hui, nous sommes la seule agence de notation indépendante et mondiale pour les hôtels, les restaurants, les spas et les bateaux de croisière de luxe", affirme Forbes Travel Guide. "Depuis plus de 60 ans, nous parcourons le monde pour donner aux clients les informations les plus fiables sur les endroits où séjourner, dîner et se détendre."

Les hôtels qui remportent un prix peuvent se voir attribuer l'un des trois classements suivants : cinq étoiles, quatre étoiles et le statut "recommandé".

Yossi Zamir/Flash90

Le Setai de Tel Aviv est l'un des hôtels à avoir remporté le prix Star du Forbes Travel Guide. Il est situé à Jaffa, à côté de l'emblématique tour de l'horloge et donne sur la mer Méditerranée. Situé directement sur la marina, l'établissement offre une vue époustouflante sur la mer. Il propose de nombreuses chambres et suites spacieuses. Il dispose en outre d'une piscine sur le toit, d'un centre de remise en forme ouvert 24h/24, de plusieurs restaurants et d'un bar. Le Norman est situé dans le centre de Tel-Aviv. Il dispose également, comme les autres hôtels, d'une luxueuse piscine extérieure, d'un spa et d'un centre de remise en forme.

Primés également, avec 5 étoiles, le Royal Mansour de Marrakech, mais aussi le Negresco et le Mandarin oriental en France, ou le The Ritz-Carlton à Osaka au Japon.

Au total, le Forbes Travel Guide a récompensé 1 956 établissements touristiques dans le monde entier.