La vente de dizaines de kilos d'or, introduits clandestinement depuis le Venezuela en Iran, a permis de financer les activités de l'organisation terroriste

Une enquête conjointe menée par plusieurs autorités israéliennes a révélé en mai dernier une route de l'"or" que l'Iran utilise pour financer le groupe terroriste Hezbollah, son mandataire au Liban, a rapporté dimanche le site d'information Walla. Un document signé par le ministre de la Défense, Yoav Gallant, révèle que des dizaines de kilos d'or ont été introduits clandestinement du Venezuela en Iran via un vol Mahan Air à destination de Téhéran, où le métal précieux a été vendu et le produit de la vente envoyé au Hezbollah, qui entretient des liens étroits avec le régime vénézuélien lui-même.

Mahan Air est la cible de sanctions américaines en tant qu'organisme coopérant avec la Force Al-Qods, le bras opérationnel du Corps des gardiens de la révolution islamique à l'étranger. Les deux entités figurent sur la liste des organisations terroristes des États-Unis. Selon des sources au sein de l'appareil sécuritaire, le principal acteur de cette activité illégale est Badr ad-Din Naimi Mousavi, un homme d'affaires iranien qui possèdent notamment deux entreprises immobilières au Royaume-Uni et une société de commerce international à Dubaï.

Mousavi est également membre de la Force Al-Qods, selon les sources, et utilise ses relations commerciales et politiques au Venezuela pour faire transporter l'or par avion à Téhéran. Il serait aidé par de hauts responsables du Hezbollah qui figurent également sur la liste des interdictions de l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers.

Parmi les organismes ayant pris part à cette enquête figurent les services de renseignement israéliens, le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme du ministère de la Défense, la police, l'administration fiscale et l'Autorité pour l'interdiction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

AP Photo/Hussein Malla Des combattants du Hezbollah brandissent le drapeau de leur groupe dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban.

En décembre dernier, le groupe d'opposition Iran International, basé à Londres, avait déjà rapporté que la prestigieuse compagnie d'assurance maritime Lloyds avait averti ses clients que le Corps des gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah contournaient les sanctions grâce à un accord passé par l'Iran avec Caracas pour payer en or les produits pétroliers qu'il envoie au Venezuela. Une fois l'or arrivé à Téhéran, il est envoyé en Turquie pour y être vendu. L'argent blanchi est ensuite transmis à l'organisation terroriste libanaise, selon le groupe d'opposition.

Des sanctions économiques ont été imposées il y a quatre ans à l'encontre des industries pétrolière et aurifère, mais le Venezuela, qui dispose de la plus grande réserve de pétrole au monde, a réussi à se maintenir à flot en vendant principalement à la Chine et en échangeant son pétrole en Europe contre un allégement de la dette.