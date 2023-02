"Ces événements soulignent l'impératif d’une désescalade immédiate des tensions en paroles et en actes" (Ned Price)

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a condamné l'attaque terroriste dans laquelle deux Israéliens ont été assassinés dimanche, ainsi que les affrontements meurtriers entre Juifs et Palestiniens sur le lieu de l'attaque qui a fait un mort parmi les Palestiniens. Il a pointé du doigt à la fois "l'attaque terroriste qui a tué deux Israéliens, et la violence des habitants des implantations qui a causé la mort d'un Palestinien, des blessures à plus de 100 autres et la destruction de nombreux biens". "Ces événements soulignent l'impératif d’une désescalade immédiate des tensions en paroles et en actes. Les États-Unis continueront à travailler avec Israéliens et Palestiniens ainsi qu'avec nos partenaires régionaux pour rétablir le calme", a déclaré Ned Price dans un tweet.

La France et l'Allemagne ont elles aussi émis des condamnations similaires à celles des américains. "La France condamne fermement l’attaque qui a coûté la vie à deux Israéliens le 26 février. Les violences contre les civils palestiniens sont inacceptables", a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. "La France en appelle à toutes les parties pour qu’elles évitent d’attiser ces violences et contribuent à la désescalade" et "appelle le gouvernement israélien, au titre de sa responsabilité de puissance occupante, à protéger les civils palestiniens et poursuivre les auteurs des violences", a insisté le Quai d'Orsay.

Condamnant "avec la plus grande fermeté l'attentat contre deux jeunes Israéliens dans les territoires occupés de Cisjordanie", Christofer Burger, porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a quant à lui jugé "totalement inacceptables" les opérations de représailles des habotants des implantations dans la ville palestinienne de Hawara. "Il est urgent que les accords pour éviter une escalade soient respectés et que tout le monde s'engage maintenant à ne pas attiser une situation déjà très tendue", a-t-il martelé.

Les deux événements se sont produits dimanche dans les environs de la ville de Hawara, près de la ville de Naplouse, en Cisjordanie. En début d'après-midi, un Palestinien a abattu à bout portant deux frères de 19 et 21 ans qui circulaient dans leur véhicule sur la route principale. Dans la soirée, les Israéliens des communautés juives voisines ont réagi en descendant dans la ville et en se confrontant aux Palestiniens. Un homme a été tué, que des informations palestiniennes ont identifié comme Sameh Aktash.

Ces événements contrastent fortement avec un sommet organisé par la Jordanie entre Israël et l'Autorité palestinienne dans le but de mettre fin au cycle de la violence, donnant lieu à des déclarations optimistes. Parmi les points relevés dans une déclaration commune, Israël et l'Autorité palestinienne "ont réaffirmé la nécessité de s'engager dans la désescalade sur le terrain et de prévenir toute nouvelle violence." Un autre point fait état de l'engagement d'Israël à arrêter toute construction dans les implantations de Cisjordanie pendant quatre mois, et à attendre six mois avant de légaliser tout avant-poste. La coalition au pouvoir en Israël, a toutefois démenti ce dernier volet.