Analyse : Téhéran change de front dans sa lutte contre l'Occident

Tous les groupes iraniens partagent les vues théocratiques du régime de Téhéran

Les mandataires iraniens au Moyen-Orient sont nombreux - et constituent une épine dans le pied de presque tous les pays de la région. Ces mandataires s'attachent à déstabiliser les régimes et les pays, à propager l'idéologie khomeiniste auprès des populations et à faire en sorte que rien ne s'oppose à ce que la région fasse partie de la sphère d'influence iranienne. La plus célèbre des nombreuses organisations terroristes reconnues au niveau international que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a créées et entraînées au fil des ans est le Hezbollah au Liban.

Tous ces groupes partagent les vues théocratiques du régime de Téhéran et ont, parmi leurs devises, la promesse d'apporter la mort et la destruction à Israël, à la population juive et à l'Occident dans son ensemble.

En outre, des informations récentes ont fait état de considérations du haut commandement russe - et du président russe Vladimir Poutine lui-même - visant à intégrer des militants de plusieurs des mandataires iraniens opérant en Syrie dans l'effort de guerre russe sur le théâtre ukrainien.

Handout / KREMLIN.RU / AFP Vladimir Poutine

Sept mois après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a déclaré une mobilisation partielle afin d'amener 300 000 réservistes sur le champ de bataille. Cependant, suite à de nouvelles complications dans la guerre pour la Russie, principalement l'engagement de l'Occident à augmenter son aide militaire à l'Ukraine, la Russie pourrait être à la veille d'une nouvelle vague de mobilisation générale. Pourtant, le faible niveau de préparation, la dégradation des équipements et le manque total d'expérience montrent que même 1,5 million de réservistes pourraient ne pas suffire.

C'est probablement la raison pour laquelle le haut commandement russe envisage de renforcer ses rangs avec des combattants étrangers. L'un de ces groupes démographiques, qui répond à la fois à l'exigence d'expérience du combat et à l'exigence numérique, est le conglomérat de différents groupes de militants chiites formés par l'Iran et combattant en Syrie. Ces groupes, plus précisément Liwa Fatemiyoun et Liwa Zainebiyoun, sont des extrémistes chiites formés, organisés et instruits par l'IRGC pour combattre pour ses intérêts dans les zones de turbulence de la carte. La brigade Fatemiyoun est composée principalement d'Afghans, tandis que la brigade Zainebiyoun est essentiellement composée de Pakistanais - cependant, la composition ethnique des différentes milices iraniennes varie et inclut de nombreux autres groupes ethniques. Là encore, le facteur déterminant est le Corps des gardiens de la révolution islamique, l'idéologie et le fait d'être des ennemis déclarés de l'Occident.

L'intégration de ces milices dans l'armée russe pour combattre en Ukraine peut sembler un soulagement pour les forces qui s'y opposent sur le front syrien, principalement Israël, les rebelles et la Turquie. Cependant, à long terme, cela représente un danger important. Les combattants khomeinistes sont nombreux, et leur idéologie en amène constamment d'autres sous leur bannière, il serait donc douteux qu'ils soient tous anéantis en Ukraine. Il faut donc voir qu'en fin de compte, les militants peuvent acquérir une vaste expérience et peut-être même obtenir des promesses d'aide de la part de la Russie lorsqu'ils retourneront en Syrie, ce qui est plus vital que jamais. En outre, le fait de combattre en Ukraine permettrait sans aucun doute à ces groupes militants d'acquérir des connaissances sur la manière de se battre contre des armées conventionnelles, telles que les forces armées israéliennes et turques, ce qui nuirait aux intérêts de ces pays en Syrie et dans toute la région.

Un autre point doit être examiné - un point qui a de graves conséquences, en particulier pour Israël : Plusieurs membres des organisations terroristes susmentionnées ont été capturés et arrêtés à Chypre et en Géorgie, ce qui les a empêchés d'exécuter leurs projets d'assassinats d'hommes d'affaires israéliens dans ces pays.

Iranian Presidency Office via AP Drapaux iraniens

Les personnes détenues ont été capturées par des services de sécurité locaux travaillant avec des organisations de renseignement étrangères, comme les services secrets azéris qui ont aidé leur homologue géorgien à appréhender les assassins envoyés par l'Iran. Les chefs de ces équipes d'assassins étaient des Azéris de souche - citoyens d'Iran et d'Azerbaïdjan. Certains d'entre eux ont été capturés alors qu'ils recueillaient des informations sur les armes israéliennes achetées par Bakou, un allié majeur de l'État juif, qui est aussi directement menacé par les dirigeants iraniens.

Ces complots déjoués ne sont pas la fin des assassins soutenus par l'Iran qui s'en prennent à des cibles à la demande de Téhéran.

Selon un article du Daily Mail, des bandes soutenues par l'Iran au Royaume-Uni ont récemment marqué des cibles juives britanniques pour des complots d'assassinat. Ces assassinats seront probablement perpétrés par des membres des organisations mandataires susmentionnées formés par l'IRGC. En outre, les hauts gradés de l'IRGC ont proféré des menaces d'assassinat à l'encontre de nombreux journalistes britanniques, comme le rapporte Sky News. Par ailleurs, les procureurs fédéraux de New York ont affirmé qu'un gang soutenu par l'Iran avait tenté d'assassiner une journaliste et défenseur des droits de l'homme irano-américaine, Mashih Alinejad. Les suspects ont été arrêtés, leurs liens avec l'Iran ont été découverts et le mobile - Alinejad étant qualifiée de dissidente en raison de sa campagne active contre les violations des droits de l'homme en Iran.