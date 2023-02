"L'absence d'antisémitisme en Azerbaïdjan est une source de fierté" (ambassadrice azérie en France)

"L'absence d'antisémitisme prouve la force de notre modèle d'Etat profondément laïc et respectueux des convictions et des origines de chacun"

Arrivée à Paris il y a quatre mois pour occuper son nouveau poste d'ambassadrice de l'Azerbaïdjan en France, Leyla Abdoullayeva a choisi i24NEWS pour sa première apparition télévisée. Traité de paix avec l'Arménie, relations avec Israël, Iran... La diplomate a répondu aux questions de Jean-Charles Banoun dans le Prime.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé avoir remis, le jeudi 16 février à l'Azerbaïdjan, un projet de traité de paix autour du Karabakh, texte qu'il jugeait "acceptable" pour son adversaire". "Il y a une reprise des contacts après quatre mois entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ces derniers jours, les dirigeants des deux pays se sont vus à la conférence de Munich sur la sécurité avec la participation du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. Nous nous félicitons de cette reprise du dialogue qui est le seul chemin pour obtenir une paix durable pour la région", a réagi Leyla Abdoullayeva.

"N'oublions pas que c'est l'Azerbaïdjan qui a tendu la main vers la normalisation de ses relations avec l'Arménie après la fin de la guerre en 2020 et présenté les principes fondamentaux sur lesquels le traité de paix doit se baser", a-t-elle affirmé en soulignant entendre les accusations contre le pays sur le fait de vouloir conquérir des territoires.

"J'entends les accusations contre l'Azerbaïdjan qui sont fausses. C'est un pays qui a souffert des violations de son intégrité territoriale pendant des décennies", a-t-elle affirmé.

Interrogée sur la prochaine ouverture d'une ambassade azérie en Israël, Mme Abdoullayeva a mis en exergue l'amitié entre Jérusalem et Bakou "qui dure depuis des décennies". "On a célébré l'an dernier les 30 ans des relations diplomatiques entre nos pays, nous avons des liens étroits et historiques et l'ouverture de l'ambassade va jouer un rôle important pour développer davantage les relations bilatérales", a soutenu la diplomate. Leyla Abdoullayeva a affirmé que l'"absence d'antisémitisme en Azerbaïdjan est une source de fierté pour le pays qui prouve la "force de notre modèle d'Etat profondément laïc et respectueux des convictions et des origines de chacun".

Evoquant son voisin iranien, l'ambassadrice a pointé du doigt les déclarations "hostiles" de la République islamique envers Bakou. "Il y a eu une attaque armée récente contre l'ambassade azérie a Téhéran, un membre du personnel de sécurité est mort après l'attaque et nous suivons avec attention les développements en Iran", a-t-elle conclu.