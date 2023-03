"Macron voudrait nous faire croire que Marine le Pen et Hitler sont identiques" (Michel Onfray)

"Associer cette femme à Adolf Hitler traduit une envie de le minoriser"

"Je suis très étonné que la communauté juive soit silencieuse quand on instrumentalise la Shoah lors d'élections présidentielles", a déclaré le philosophe et écrivain Michel Onfray dans les GGMO sur i24NEWS. Le philosophe a présenté son nouveau livre avec le rabbin Michael Azoulay "Dieu ? Le philosophe et le rabbin".

"Je rappelle qu'avant d'être élu la première fois, Macron est, entre les deux tours des élections, parti à Oradour-sur-Glane pour nous expliquer que le choix serait facile à faire et qu'il ne fallait pas se tromper car les gens qui ont rendu possible Hitler et l'État nazi, étaient très exactement Marine Le Pen", a-t-il affirmé.

"Je ne veux pas prendre en otage les six millions de morts dans les camps de concentration mais il y a une espèce de légèreté à instrumentaliser la Shoah pour nous expliquer qu'Hitler et Marine le Pen sont exactement la même chose", a ajouté l'auteur du "Traité d'athéologie".

Michel Onfray a également évoqué sa détestation pour l'"islamo gauchisme", car ce sont des gens qui se moquent de l'histoire". Selon lui, "faire cette comparaison entre Le Pen et Hitler, c'est se moquer de l'histoire": "Je n'ai jamais voté pour elle mais comparer cette femme et Hitler est excessif et cela traduit une envie de minoriser Adolf Hitler", a-t-il souligné.

En avril 2017, Emmanuel Macron, alors candidat, avait en effet rendu hommage aux 76 000 juifs de France déportés pendant la Seconde guerre mondiale et "à toutes ces vies fauchées par les extrêmes". Il rebondissait sur l'actualité, puisque son adversaire aux élections, Marine Le Pen, avait à cette époque enchaîné les polémiques concernant la Shoah. D’abord, début avril, en déclarant que "la France n’est pas responsable du Vél’ d’Hiv". Et puis lorsque le président par intérim du FN, Jean-François Jalkh, avait été accusé de propos négationnistes avant d'être remplacé par le maire d’Hénin-Beaumont et député européen FN, Steeve Briois.

L'écrivain s'était déjà distingué en avril 2021, en assurant qu'on ne pouvait faire porter à Marine Le Pen les péchés de son père, et en défendant la leader d'extrême-droite.