Cent ans après sa fondation, en 1923, la communauté juive de Porto fait campagne pour la réhabilitation de Arthur Carlos Barros Basto, fondateur de cette communauté et officier juif expulsé de l'armée portugaise en 1937. Arthur Carlos Barros Basto, surnommé le "Dreyfus portugais", avait été déclaré "immoral" en juin 1937 pour avoir aidé des descendants de Juifs à se faire circoncire.

"C'est incroyable, mais l'État prétend maintenant que mon grand-père, âgé de 136 ans, ne peut être réhabilité à titre posthume que s'il en fait personnellement la demande", s'indigne Isabel Barros Lopes, vice-présidente de la communauté juive de Porto et petite-fille du capitaine Basto.

Sa lutte a débuté en 2012, lorsque le Parlement portugais reconnait que le capitaine Basto a été la cible de persécutions politiques et religieuses et recommande au gouvernement de le réhabiliter à titre posthume. L'année suivante, l'armée accepte de le décorer Colonel, grade qu'il aurait atteint le 2 novembre 1945, s'il n'avait pas été expulsé. Mais le gouvernement traine des pieds...

"La décision de l'armée date déjà de plus de dix ans, et je n'ai toujours pas reçu de documents attestant de la réhabilitation officielle de mon grand-père dans l'armée, sans cesse reportée par le gouvernement", explique Isabel Barros Lopes. "Les mots et les déclarations ne suffisent pas. Nous exigeons que ce chapitre se termine par une réhabilitation posthume complète et officielle de mon grand-père dans l'armée portugaise, sans plus d'excuses", continue-t-elle.

“Si nous ne recevons pas de réponse dans les prochaines semaines, nous déposerons une plainte auprès du tribunal administratif portugais et, si nécessaire, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme", affirme aussi David Garrett, membre du Conseil de la communauté juive de Porto en charge des affaires juridiques.

Le capitaine Barros Basto, né juif, descendant d'une famille convertie de force par Isabelle la Catholique en 1497 et officiellement reconverti au judaïsme en 1920, a fondé, avec une trentaine de Juifs ashkénazes, la communauté juive de Porto. Entre 1927 et 1934, Basto a permis à des milliers de descendants de Juifs convertis de force, qui vivaient au Portugal, connus sous le nom de Bene Anusim, de se reconvertir au judaïsme notamment par la création d’un journal, la construction d’une yeshiva, d’une école juive, et le projet de la synagogue de Porto. Sa fille Miriam se souvient qu'avant de mourir, il continuait à dire : "Un jour, j'obtiendrai justice"

En plus d'exiger la réhabilitation du capitaine Basto, la communauté juive de Porto a récemment financé le tournage et la production d'un long métrage intitulé “Sefarad", qui raconte l'histoire du Colonel, surnommé le “Dreyfus portugais”.