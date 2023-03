Nucléaire: le chef de l'AIEA va rencontrer le président iranien samedi

L'Agence a détecté dans l'usine de Fordo des particules d'uranium enrichi à 83,7%, soit juste en deçà des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a prévu de rencontrer samedi le président iranien Ebrahim Raïssi samedi à Téhéran pour "relancer le dialogue", selon une source diplomatique. L'entretien est prévu "en début de matinée" avant un retour à Vienne, siège de l'instance onusienne, dans la soirée, a-t-elle indiqué mercredi. "Il avait clairement fait savoir ces dernières semaines qu'il ne se rendrait à Téhéran qu'à la condition de pouvoir parler avec le président".

HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP L'intérieur de l'usine souterraine de Fordo (Fordow) à Qom, dans le nord de l'Iran, le 6 novembre 2019

Devant la détérioration de la coopération, "il veut avoir l'opportunité de redémarrer la relation au plus haut niveau", a ajouté cette source européenne. M. Grossi "arrivera vendredi à Téhéran pour des réunions de haut niveau prévues samedi", a rapporté de son côté l'agence de presse iranienne Fars, sans donner plus de détails. Cette visite intervient alors que les avancées du programme nucléaire iranien suscitent de fortes inquiétudes.

L'Agence a détecté dans l'usine souterraine de Fordo des particules d'uranium enrichi à 83,7%, soit juste en deçà des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Cette découverte est survenue après une modification technique au niveau de deux cascades de centrifugeuses - machines utilisées dans le processus d'enrichissement -, que l'Iran n'avait pas signalée au préalable à l'AIEA.

L'instance a demandé "des clarifications" et "les discussions sont toujours en cours" pour déterminer si ce seuil a été atteint accidentellement ou volontairement, selon le rapport. Rafael Grossi va essayer d'en savoir plus et d'obtenir de l'Iran "un renforcement de l'accès au site et une augmentation du nombre d'inspections", a précisé la source diplomatique.

En fonction des avancées obtenues au cours de ce voyage, les Etats-Unis et l'E3 (Royaume-Uni, France et Allemagne) décideront ou non de déposer un projet de résolution au Conseil des gouverneurs de l'AIEA, prévue la semaine prochaine à Vienne.