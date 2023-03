Crash ferroviaire en Grèce : un chef de gare arrêté, des émeutes éclatent

Des protestations ont eu lieu à Thessalonique et dans la ville de Larissa, près de l'endroit où la catastrophe s'est produite mardi soir

Après l'accident qui a fait 38 morts et 85 blessés mardi soir en Grèce, dans la collision entre un convoi de marchandises et un train transportant 350 passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique, le chef de gare local, un homme âgé de 59 ans, responsable de la signalisation, a été arrêté et inculpé. Il est poursuivi pour "homicides par négligence et blessures corporelles par négligence”, et a témoigné jeudi devant la justice à Larissa, ville de Grèce centrale. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie.

Comment est-ce qu’un train transportant 342 passagers et dix employés de chemins de fer, a pu être autorisé à emprunter la même voie qu'un convoi de marchandises ? C’est la question agite tout le pays depuis le drame. Mercredi, des violences ont éclaté, la police utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui jetaient des pierres et allumaient des feux dans les rues.

Louisa Goulimaki/AFP Des manifestants ont affronté la police devant le siège du Train hellénique à Athènes.

Des protestations ont également eu lieu à Thessalonique et dans la ville de Larissa, près de l'endroit où la catastrophe s'est produite mardi soir, après que le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré qu'une "tragique erreur humaine" était à l'origine de la catastrophe. Les membres du syndicat des chemins de fer estiment pour leur part que les systèmes de sécurité étaient sujets à de graves dysfonctionnements, et ce malgré des avertissements répétés pendant de nombreuses années.

En signe de protestation et de deuil, les cheminots prévoient de faire grève jeudi pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une négligence officielle des chemins de fer. "La douleur s'est transformée en colère pour les dizaines de collègues et de concitoyens morts et blessés", a déclaré le syndicat des travailleurs dans un communiqué annonçant la grève. "Le manque de respect dont les gouvernements ont fait preuve au fil des ans à l'égard des chemins de fer grecs a conduit à ce résultat tragique", a-t-il ajouté rapporte l'agence de presse Reuters.