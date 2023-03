"Une menace réelle nous provient de l'Iran et du Hezbollah avec le concours de l'Algérie" (Habboub Cherkaoui)

"La proximité entre l'Iran et le Hezbollah représente une menace pour la stabilité et la sécurité du Maroc"

"Il existe une menace réelle contre le Maroc qui provient de l'Iran et du Hezbollah avec le concours de l'Algérie. Depuis 2017, L'Iran apporte son soutien au front séparatiste du Polisario via le Hezbollah et avec l'aide de l Algérie. Ce soutien iranien est une source de déstabilisation pour le royaume du Maroc", a déclaré Habboub Cherkaoui, le Directeur du Bureau Central d’investigations judiciaires (BCIJ) dans un entretien exclusif accordé à i24NEWS dans le cadre de l'émission Défense.

"L'Iran fournit a la milice du Polisario des missiles anti aériens et des drones par l'intermédiaire du Hezbollah et avec l'aide de l'Algérie", a-t-il affirmé en ajoutant que la République islamique cherche à s'implanter en Afrique du Nord et dans le Sahel.

"Un rapprochement s'est effectué d'une part entre l'Iran et le Hezbollah et de l'autre le Polisario et l'Algérie, et cette proximité représente une menace pour la stabilité et la sécurité du Maroc", a-t-il ajouté.

Les accords d'Abraham pour lutter contre les menaces

Selon M. Cherkaoui, signer des accords est le plus important pour lutter contre les menaces qui pèsent sur Rabat. Il a également souligné l'importance de la coordination et les échanges de renseignements, et de l'expertise de tous les États du monde pour faire face aux dangers. L'Iran, le Front Polisario et le Hezbollah représentent une double menace et les milices du Polisario sont entraînés par des cadres du Hezbollah et les gardiens de la Révolution avec le concours de l'Algérie.

"Les accords d'Abraham ont permis le renforcement des relations stratégiques et sécuritaires via les échanges de renseignements et d'expertises. Tout ces éléments sont dans l'intérêt de toutes les parties et aideront a endiguer le fléau du terrorisme et les crimes organisés", a-t-il affirmé en soulignant le "très haut niveau de rapprochement" entre Israël et le Maroc. "Les accords d'Abraham ont été établis pour rechercher la paix et la sécurité et contrer l'expansionnisme de l'Iran et du Hezbollah".

Voir l'entretien en intégralité :