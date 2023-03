Blinken a fait part à M. Lavrov de l'engagement des États-Unis à soutenir l'Ukraine

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré brièvement jeudi à New Delhi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le pressant de parler de l'Ukraine, lors du plus haut niveau de contact en tête-à-tête entre les deux pays depuis la guerre.

M. Blinken a rencontré M. Lavrov pendant moins de 10 minutes en marge des discussions du Groupe des 20, un jour après avoir déclaré qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer ses homologues russe et chinois, a déclaré un haut responsable américain. Il voulait "détromper les Russes de toute idée que notre soutien pourrait vaciller" sur l'Ukraine, a déclaré le responsable, après le soutien croissant des alliés européens aux initiatives de paix.

M. Blinken voulait "envoyer ce message directement" et a également exhorté la Russie à s'engager avec l'Ukraine sur la base des demandes formulées par le président Volodymyr Zelensky.

AP Photo/Jacquelyn Martin

"Nous gardons toujours l'espoir que les Russes reviendront sur leur décision et seront prêts à s'engager dans un processus diplomatique pouvant conduire à une paix juste et durable", a déclaré le fonctionnaire. "Mais je ne dirais pas qu'en sortant de cette rencontre, on s'attendait à ce que les choses changent à court terme."

Antony Blinken a également exhorté la Russie à libérer Paul Whelan, un ancien marine américain détenu depuis fin 2018, et à revenir sur la récente décision du président Vladimir Poutine de suspendre le traité nucléaire New START, le dernier accord de contrôle des armements entre les ennemis de l'époque de la guerre froide.

Il a également affirmé à Lavrov que "le traité est dans l'intérêt de nos deux pays ainsi que de la sécurité internationale, car le monde attend de nous un comportement responsable en matière de sécurité nucléaire", a indiqué le responsable.