La fusée SpaceX a livré un nouvel équipage à l'ISS

La fusée SpaceX Crew Dragon transportant deux astronautes américains, un cosmonaute russe et un astronaute Émirati pour une mission scientifique de six mois, s'est amarrée avec succès à la Station spatiale internationale (ISS) dans la nuit de jeudi à vendredi. Près de 25 heures après son lancement du Centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, aux États-Unis, le vaisseau spatial autonome Endeavour s'est amarré à la station spatiale peu après 1 h 40.

AP Photo/John Raoux Les quatre astronautes de la NASA quittent le bâtiment des opérations pour se rendre à l'aire de lancement 39-A, mercredi 1er mars 2023, au Centre spatial Kennedy de Cap Canaveral, en Floride.

Le raccordement a été confirmé alors que l'ISS et la fusée volaient en tandem à une vitesse de 28 200 km/h, à environ 400 kilomètres au-dessus de la côte de l'Afrique de l'Est. Alors que Crew Dragon s'approchait de la station, les opérations d'amarrage ont pris du retard à cause d’un capteur défectueux indiquant une anomalie.

NASA TV via AP La capsule SpaceX transportant quatre astronautes s'arrime à la Station spatiale internationale

Les équipes de contrôle au sol de SpaceX ont dû arrêter la capsule à 20 mètres de l'ISS pendant 23 minutes, le temps de vérifier que les 12 crochets de verrouillage utilisés pour fixer le vaisseau spatial au port d'amarrage étaient correctement déployés. Après que les équipes au sol aient effectué une annulation logicielle, le problème a finalement été résolu.

Avant d'ouvrir les écoutilles donnant accès à l'intérieur de la station, ce qui devait prendre environ deux heures, l'équipage a effectué les tests d'étanchéité habituels et pressurisé le trajet entre la capsule et l'ISS.