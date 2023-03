Des archéologues ont trouvé des épices de 500 ans dans une épave de navire de la Baltique

Posséder des épices était un signe de haut rang

Selon des archéologues, un navire royal qui a coulé il y a plus de 500 ans au large de la région baltique suédoise contenait un stock "unique" d'épices bien conservées, notamment du safran, de grains de poivre et du gingembre. Le roi Hans de Danemark et de Norvège possédait le Gribshund, une épave au large de Ronneby. Le navire aurait pris feu et coulé alors que le roi assistait à un rassemblement politique en Suède en 1495.

Au cours des dernières années, plusieurs fouilles sporadiques du navire ont été tenues, que les plongeurs ont redécouvert dans les années 1960. Des figures de proue et du bois ont été trouvés lors de plongées précédentes. Les épices ont été découvertes dans le bateau grâce à une fouille dirigée par l'archéologue de l'Université de Lund, Brendan Foley.

FADEL SENNA (AFP) Safran

"La Baltique est incroyable - elle est pauvre en oxygène, avec une basse température, une faible salinité, tant de choses organiques sont bien conservées dans la Baltique où elles ne seraient pas bien conservées ailleurs", a déclaré Foley, selon Reuters. "Mais trouver des épices comme celles-ci, c'est assez extraordinaire."

Seuls les riches pouvaient avoir des produits comme le safran ou les clous de girofle importés de l'extérieur de l'Europe. Ainsi, les épices auraient été un signe de haut rang, elles auraient notamment accompagné le roi Hans en route pour la Suède.