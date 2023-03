New York : le fils de l'ancien conseiller juridique d'Ariel Sharon accusé de tentative de meurtre

La victime a été agressée à la sortie d'une boîte de nuit

Un employé du consulat d'Israël à New York, Yonatan Maimon, 24 ans, est accusé de tentative de meurtre. Yonatan est le fils de l'ancien collaborateur d'Ariel Sharon, Israel Maimon. On lui reproche d'avoir attaqué un homme de 42 ans à la tête, avec une grande cruche en verre devant une boîte de nuit à Soho, il y a environ une semaine.

La victime a été transportée à l'hôpital et souffre d'une hémorragie cérébrale et de coupures. L'employé du consulat a été libéré sous caution de 25 000 dollars. Avant l'attaque, il avait également brisé la vitre d'un taxi qui passait par là. S'il est reconnu coupable, il pourrait être emprisonné pour une durée de 25 ans.

MENAHEM KAHANA / AFP Israel Maimon

Selon les allégations, l'homme agressé et l'employé du consulat ont eu une confrontation verbale à l'intérieur du club. La victime est ensuite sortie de la boîte de nuit avant d'être attaquée alors qu'elle se trouvait au passage piéton.

L'agresseur a été vu sur des caméras de sécurité avant et après l'attaque, et des photos publiées par la police le montrent torse nu, tenant la cruche cassée dans sa main après l'attaque. Son père, Israel Maimon, a été élu conseiller juridique du cabinet du Premier ministre israélien Ariel Sharon le 19 juin 2002, puis le porte-parole du gouvernement le 4 mars 2003 et chef de cabinet d'Ariel Sharon de 2003 à 2006.