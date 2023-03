Accord historique à l'ONU pour protéger la haute mer

La haute mer commence où s'arrêtent les zones économiques exclusives des États et n'est donc sous la juridiction d'aucun pays

Après quinze ans de négociations, un accord a été trouvé samedi sur le premier traité international destiné à la conservation des océans. Selon la convention, 30% des océans du monde seront déclarés zones protégées d'ici 2030. Ce traité vise à préserver la nature marine et à lui permettre de se régénérer partout dans le monde.

L'accord a été conclu au siège de l'ONU à New York, après 38 heures de pourparlers lors de la troisième et dernière session sur le sujet. En raison de différends sur le financement, les droits de pêche et les ressources naturelles, les négociations étaient au point mort depuis des années. Lorsque le dernier accord international sur la conservation des océans a été signé il y a 40 ans, en 1982, "La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer", était révolutionnaire pour son époque mais dépassée et archaïque en termes de protection de l'environnement aujourd'hui.

MARCEL MOCHET / AFP Illustration - Fonds marins

Depuis la signature du traité précédent, la vie marine dans la plupart des eaux du monde est menacée, exacerbée par le changement climatique, la surpêche et le trafic maritime. Par conséquent, ce nouveau traité limite le champ de pêche possible, définit les routes maritimes et délimite la zone où la recherche scientifique est autorisée.

La haute mer commence où s'arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des États, à maximum 200 milles nautiques (370 km) des côtes et n'est donc sous la juridiction d'aucun pays. Le texte est désormais gelé sur le fond et ne peut plus être modifié de manière significative.