Mondial féminin: tollé après la nomination d'Adriana Lima comme "ambassadrice des supporters"

Adriana Lima "vit et respire le football" a affirmé le président de la FIFA

La nomination par la FIFA d'Adriana Lima comme "ambassadrice des supporters" lors de la prochaine Coupe du monde de football féminin n'en finit pas de faire des vagues.

Outre les critiques de ceux qui déplorent que la fédération n'ait pas choisi une sportive plutôt qu'un top model pour assumer ce rôle, d'autres vont jusqu'à dénoncer une nomination "aberrante".

C'est le cas de Moya Dodd, ancien membre du Conseil de la FIFA et joueuse de l'équipe nationale d'Australie, qui a rappelé que le mannequin s'était vantée par le passé d'avoir suivi un régime exclusivement à base de liquides pour perdre du poids, mais aussi qu'elle avait dénoncé l'avortement comme "un crime".

AP Photo/Abbie Parr Le président de la FIFA Gianni Infantino

La footballeuse s'est ainsi inquiétée des éventuels messages que l'ambassadrice pourrait véhiculer auprès notamment de la jeune génération de joueuses, pour lesquelles le foot exprime "la force et l'émancipation des femmes"

Afin de calmer les critiques, la porte-parole d'Adriana Lima a déclaré "que ses positions avaient évolué sur beaucoup de sujets". Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a justifié sa nomination en début de semaine en affirmant que le top model brésilien "vit et respire le football" et que "c'est la raison pour laquelle elle peut être un excellent lien entre la FIFA et les fans du monde entier".

Le Mondial de foot féminin aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.