Les États-Unis sanctionnent un agent de renseignement syrien

Les États-Unis ont sanctionné lundi un officier des services de renseignement syriens, l'accusant d'avoir assassiné "froidement et méthodiquement" au moins 41 civils non armés en 2013 et mettant en garde les pays contre la normalisation des liens avec le régime d"Assad.

Le mois prochain marquera les 12 ans du déclenchement de la guerre civile syrienne, qui a opposé le régime d'Assad, soutenu par l'Iran et la Russie, aux groupes d'opposition, dont certains se sont transformés en organisations terroristes. Des centaines de milliers de civils ont été tués au cours de cette guerre qui dure depuis des années.

Les organes juridiques et une grande partie de la communauté internationale ont affirmé que le régime d'Assad a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au fil des ans.

"L'une de ces atrocités est un massacre commis à Tadamon, un quartier de Damas, où le 16 avril 2013, Amjad Yousef, un officier du renseignement militaire du régime Assad, a assassiné au moins 41 civils non armés", a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken dans un communiqué en citant des preuves vidéo qui ont été rendues publiques pour la première fois l'année dernière après une enquête menée par des chercheurs indépendants.

AFP Une photo publiée par l'agence officielle Syrian Arab News Agency (SANA) montre le président syrien Bachar al-Assad prononçant un discours télévisé

Antony Blinken a également émis un avertissement contre les pays qui ont rétabli des liens diplomatiques avec la Syrie ou qui envisagent de le faire.

"Les images de ce massacre, ainsi que les meurtres et les abus dont sont victimes d'innombrables Syriens, nous rappellent que les pays ne devraient pas normaliser leurs relations avec le régime d'Assad en l'absence de progrès durables vers une résolution politique", a-t-il affirmé.

Plusieurs pays arabes et du Golfe ont normalisé leurs relations avec la Syrie après avoir été dans des camps opposés pendant la majeure partie de la guerre qui dure depuis 12 ans. Mais Washington a refusé de céder ou d'alléger les sanctions économiques paralysantes imposées au gouvernement syrien et à ses responsables. Elle a exigé une solution pacifique et un accord politique entre les parties belligérantes.

"Notre soutien aux courageux Syriens qui continuent de risquer leur vie pour demander des comptes au régime d'Assad ne faiblira pas, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que justice soit rendue aux victimes et aux survivants des atrocités et pour que les responsables, y compris le régime d'Assad et ses alliés, rendent des comptes", a conclu M. Blinken.