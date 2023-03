La Jordanie réclame l'aide des Etats-Unis pour lutter contre le trafic de drogue

Des responsables jordaniens ont pointé du doigt les milices pro-iraniennes

Le roi Abdallah de Jordanie a demandé au secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, de l'aider à lutter contre le trafic de drogue à la frontière syrienne, qui a considérablement augmenté, et a pointé du doigt les milices pro-iraniennes, a rapporté lundi l'agence de presse Reuters.

Les responsables jordaniens ont déclaré qu'Amman aura besoin de l'aide militaire des États-Unis pour renforcer la sécurité sur la frontière longue de 375 km. Ceci, après qu'à la fin du mois dernier, l'armée jordanienne a annoncé qu'elle avait déjoué la contrebande d'armes et de grenades à main à la frontière à l'aide de drones, ainsi que de 179 000 balles Captagon.

Dans le même temps, une source jordanienne a déclaré à Reuters que lors de la conversation entre les parties, Abdallah a exprimé son inquiétude concernant les milices pro-iraniennes dans le sud de la Syrie, qui ont augmenté le trafic de drogue à travers la frontière, afin d'atteindre les marchés du Golfe.

SANA via AP Les autorités syriennes montrent des pilules de Captagon dans la campagne de Damas, en Syrie.

Austin, qui est arrivé au Moyen-Orient et se rendra également au Caire, a déclaré que "le partenariat en cours et stratégique entre les États-Unis et la Jordanie restera solide". "Pendant que je suis ici, j'attends avec impatience une coopération dans divers domaines d'intérêt qui donnera des résultats positifs pour les deux pays", a-t-il affirmé.

Avant la visite, le département américain de la Défense a annoncé que les discussions porteraient sur la menace croissante que représente l'Iran pour la stabilité dans la région et sur le renforcement de la coopération multilatérale en matière de sécurité, avec des systèmes intégrés de défense aérienne.

Khalil MAZRAAWI / AFP Poste frontière de Jaber-Naseeb entre la Jordanie et la Syrie

La demande d'Amman à Washington est intervenue après que le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, s'est rendu en Syrie après le tremblement de terre de l'année dernière et a également rencontré le président, Bachar al-Assad. Le département d'État américain a commenté la visite et a annoncé que "l'histoire d'Assad dans la région ne doit pas être oubliée et que ce n'est pas le bon moment pour normaliser les relations avec lui".

En novembre dernier, la Jordanie a également demandé à la Russie de l'aider à relever les défis sécuritaires à la frontière avec la Syrie, lors de la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Amman.