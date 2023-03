Le chef du Pentagone salue les liens entre les États-Unis et l'Égypte

Sa visite en Israël aura lieu jeudi

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a affirmé que le partenariat de défense avec l'Égypte est un "pilier essentiel" de l'engagement de Washington au Moyen-Orient.

M. Austin a fait cette remarque sur Twitter, après avoir atterri au Caire dans le cadre de la dernière étape de sa tournée au Moyen-Orient. Il a été accueilli par de hauts responsables militaires égyptiens à l'aéroport du Caire.

Lloyd Austin devrait s'entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et d'autres hauts responsables avant de partir, jeudi, pour Israël. Le secrétaire d'Etat américain s'est déjà rendu en Jordanie et en Irak, à Bagdad, quelques jours avant le 20e anniversaire de l'invasion menée par les États-Unis et qui a chassé Saddam Hussein du pouvoir.

L'Égypte est l'un des principaux bénéficiaires de l'aide économique et militaire américaine au Moyen-Orient et un allié fidèle des États-Unis dans la région. Mais ces dernières années, les législateurs américains ont cherché à conditionner cette aide à des améliorations et à des réformes en matière de droits de l'homme.

AP Photo/Susan Walsh, File

Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le gouvernement d'Al-Sissi a supervisé une vaste campagne de répression de la dissidence, emprisonnant des milliers de personnes. Les autorités ont pris pour cible, non seulement les opposants politiques islamistes, mais aussi les militants pro-démocratie, les journalistes et les critiques en ligne.

"Le partenariat de défense entre les États-Unis et l'Égypte est un pilier essentiel de notre engagement dans cette région", a indiqué M. Austin sur Twitter. Je suis ici pour renforcer notre coordination sur les questions clés et pour saisir les occasions d'approfondir notre partenariat bilatéral de longue date avec l'Égypte.

JOHANNA GERON / POOL / AFP Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi

L'Égypte a également joué un rôle clé dans la négociation de nombreux accords de cessez-le-feu entre les dirigeants israéliens et palestiniens au cours des dernières années. Le voyage de M. Austin intervient alors que la violence en Cisjordanie a atteint son niveau le plus élevé depuis des années.

Les États-Unis et l'Égypte sont également engagés dans des pourparlers multipartites visant à mettre fin aux crises politiques persistantes en Libye et au Soudan voisins.