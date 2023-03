Biden remercie le sultan d'Oman pour l'ouverture de son espace aérien aux vols israéliens

Mascate a annoncé cette décision en février, après des mois de discussions entre le ministère israélien des affaires étrangères et les autorités d'Oman

Le président américain Joe Biden a remercié mardi le sultan d'Oman Haïtham ben Tariq d'avoir ouvert l'espace aérien de son pays aux vols civils israéliens. Lors d'un appel téléphonique, M. Biden a "salué la récente décision d'Oman d'ouvrir son espace aérien à tous les avions civils, y compris ceux qui volent à destination et en provenance d'Israël", selon la Maison Blanche.

Les deux dirigeants "ont réaffirmé les liens historiques de longue date entre leurs pays et leurs peuples, et ont discuté des efforts mutuels pour forger une région du Moyen-Orient plus prospère, plus pacifique et plus intégrée", poursuit le communiqué.

Oman a annoncé cette décision en février, après des mois de discussions avec le ministère israélien des Affaires étrangères, et après que l'Arabie saoudite a annoncé en juillet dernier, lors de la visite de M. Biden en Israël, l'ouverture de son espace aérien à "tous les transporteurs", ouvrant ainsi la voie au survol du royaume par les compagnies aériennes commerciales israéliennes.

La décision saoudienne s'était jusqu'à présent avérée largement symbolique, car le raccourcissement des temps de vol entre Israël et des pays tels que l'Inde et la Chine nécessitait une autorisation similaire de la part d'Oman.