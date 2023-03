La France demande au Liban d'interroger les suspects des attentats meurtriers de 1983

Les attentats de Beyrouth du 23 octobre 1983 ont tué 241 militaires américains et 58 militaires français

Les autorités françaises ont demandé aux procureurs libanais de placer en détention deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans un attentat à la bombe perpétré en 1983 à Beyrouth, qui a coûté la vie à des dizaines de soldats français, selon des responsables judiciaires libanais.

Il est très peu probable que les autorités libanaises placent les suspects en détention près de 40 ans après les attentats. Paris souhaite que les deux suspects identifiés comme étant Yousef al-Khalil et Sanaa al-Khalil soient interrogés. On ignore encore si ces deux personnes sont véritablement liées aux attentats.

Le 23 octobre 1983, des kamikazes ont fait exploser simultanément une base des Marines américains et le quartier général des parachutistes français à Beyrouth, tuant 241 militaires américains et 58 militaires français.

Les troupes américaines et françaises avaient été déployées au Liban un an plus tôt dans le cadre d'une force multinationale à la suite de l'invasion du Liban par Israël en 1982. Un groupe chiite pro-iranien, le Jihad islamique, a revendiqué les attentats de 1983, qui ont marqué le début de la fin des tentatives occidentales pour mettre fin à la guerre civile libanaise de 1975 à 1990. Quelques mois plus tard, la force de maintien de la paix composée de troupes américaines, françaises, britanniques et italiennes avait quitté le Liban.

Les responsables judiciaires, qui s'expriment sous le couvert de l'anonymat, ne disent pas si les deux personnes sont membres du Hezbollah, soutenu par l'Iran. La demande ne précise pas non plus si les deux personnes sont encore en vie.

En 1997, les autorités libanaises ont ordonné l'ouverture d'une enquête, ce qui a constitué la première action en justice dans cette affaire. Les deux hommes sur lesquels la police avait reçu l'ordre d'enquêter à l'époque étaient Hassan Ezzedine et Ali Atwi, qui étaient alors soupçonnés d'avoir été de hauts responsables de la sécurité du Hezbollah dans les années 1980. Ils n'ont jamais été arrêtés.