L'Iran aurait envoyé 200 conteneurs remplis d'armes à la Russie

Selon une source de Sky News, les conteneurs transportaient environ 100 millions de balles et quelque 300 000 obus

L'Iran a secrètement fourni de grandes quantités de balles, de roquettes et d'obus de mortier à la Russie pour sa guerre en Ukraine et prévoit d'en envoyer davantage, a déclaré une source issue du domaine de la sécurité à Sky News. Deux cargos battant pavillon russe ont quitté un port iranien en janvier à destination de la Russie via la mer Caspienne, transportant environ 100 millions de balles et quelque 300 000 obus, a ajouté la source. Des munitions pour lance-roquettes, mortiers et mitrailleuses ainsi que 10 000 gilets pare-balles et casques auraient également fait partie de ces convois.

La source de Sky News a affirmé que les deux navires auraient transporté à eux deux environ 200 conteneurs remplis d'armes. "La Russie a payé les munitions en liquide et, ce faisant, a contourné les sanctions occidentales qui pèsent sur elle, ignorant les sanctions imposées à l'Iran", a ajouté la source.

On estime que les réserves russes sont à bout de souffle après plus d'un an de guerre en Ukraine. Cette aide présumée s'ajoute aux allégations précédentes selon lesquelles Téhéran aurait fourni à Moscou des centaines de drones d'attaques, qui ont joué un rôle dans les tentatives de destruction de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine.

Sepah News/AFP/Getty Images Un drone Shahed 129, l'un des modèles passés en contrebande en Russie, exposé dans la capitale iranienne Téhéran

La Russie continue d'utiliser l'Iran comme "base arrière"", a déclaré la source de sécurité, décrivant les liens militaires étroits entre les deux pays. Des responsables occidentaux, ukrainiens et israéliens ont également averti que l'Iran pourrait fournir des missiles balistiques bien plus meurtriers, mais rien n'a encore été prouvé.

Outre le soutien iranien, les capitales occidentales s'inquiètent de plus en plus de la possibilité que la Chine commence à fournir des armes à la Russie, ce qui, selon les États-Unis, aurait de "graves conséquences" pour Pékin. La Chine a démenti ces allégations.