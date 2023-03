Le taux de plastique dans les océans pourrait tripler d’ici 2040

"Nous avons besoin d'un traité mondial des Nations unies sur la pollution plastique"

Selon les experts, le niveau de pollution des océans par le plastique a été sous-estimé, et pourrait être multipliée par 2,6 d'ici 2040 si des politiques mondiales "juridiquement contraignantes" ne sont pas mises en place. L'étude mentionnée a examiné les données relatives à la pollution plastique en surface provenant de 777 stations océaniques dans six grandes régions marines, couvrant la période de 1979 à 2019.

Les microplastiques sont particulièrement dangereux pour les océans, car ils contaminent non seulement l'eau, mais endommagent également les organes internes des animaux marins, qui confondent le plastique avec de la nourriture. "Nous avons constaté une tendance alarmante à la croissance exponentielle des microplastiques dans l'océan mondial depuis le millénaire", a déclaré Marcus Eriksen, cofondateur du groupe 5 Gyres, dans un communiqué.

"Nous avons besoin d'un traité mondial des Nations unies sur la pollution plastique qui soit juridiquement contraignant et qui s'attaque au problème à la source", a-t-il ajouté. L'organisation écologiste Greenpeace a déclaré qu'en l'absence d'un traité mondial fort, la production de plastique pourrait doubler au cours des 10 à 15 prochaines années et tripler d'ici 2050.

"Les chiffres de cette nouvelle étude sont stupéfiants et dépassent presque l'entendement", a déclaré Paul Harvey, scientifique et expert en matières plastiques chez Environmental Science Solutions, une société de conseil australienne spécialisée dans la réduction de la pollution. Les Nations unies ont lancé les négociations sur un accord de lutte contre la pollution plastique en Uruguay en novembre, dans le but d'élaborer un traité juridiquement contraignant d'ici la fin de l'année prochaine.