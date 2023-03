L'Arabie saoudite pose ses conditions aux États-Unis avant la normalisation avec Israël

Les Saoudiens ne considèrent pas la question palestinienne comme centrale dans les négociations avec les Israéliens

L'Arabie saoudite a demandé aux États-Unis des garanties de sécurité et une aide pour développer un programme nucléaire civil, en échange d'une percée dans l'accord de normalisation avec Israël, a annoncé jeudi le Wall Street Journal. Selon les informations rapportées par le journal américain, Riyad demande l’aide et le soutien américains, pour enrichir son uranium et développer son propre système de production de carburant. Les responsables américains et israéliens craignent néanmoins que cela ne permette à l'Arabie saoudite de fabriquer des armes nucléaires et accélérer la course à l’armement avec l’Iran.

Dans le cadre d’un tel accord, une option actuellement en discussion consiste à accorder à l'Arabie saoudite le statut d'allié majeur hors OTAN, tout en accordant en même temps "un statut spécial" à Israël, au Qatar, à la Jordanie et à d'autres pays de la région considérés comme "amis" des Américains. Une telle décision ferait officiellement de l'Arabie saoudite un allié des États-Unis et, ce faisant, lui faciliterait également l'accès à l'achat d'armes américaines.

Adem ALTAN / AFP Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salmane

Par ailleurs, des responsables israéliens ont confié au Wall Street Journal que l'Arabie saoudite n'avait pas exigé de concessions importantes de la part d’Israël au sujet des pourparlers avec les Palestiniens. Des groupes de réflexion américains qui se sont rendus à Riyad l’année dernière, ont également signalé que les Saoudiens ne considèrent pas la question palestinienne comme centrale dans les négociations avec les Israéliens.

L'administration Biden est impliquée dans les négociations entre Israël et l’Arabie saoudite en vue de la conclusion d'un accord de normalisation entre les deux pays. Des responsables américains ont toutefois rapporté au radiodiffuseur public israélien Kan qu’il est peu probable que les États-Unis acceptent telles quelles les demandes saoudiennes sur le nucléaire et l’achat d’armes américaines.