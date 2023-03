L'issue du scrutin est incertaine pour Erdogan après plus de vingt ans au pouvoir. Selon plusieurs sondages, le bloc d'opposition pourrait l'emporter

Dans une allocution diffusée en direct à la télévision turque, le président Recep Tayyip Erdogan a confirmé, le 10 mars, la date de la prochaine échéance présidentielle. C'est donc le 14 mai prochain que le président va remettre son mandat en jeu. Une élection qui s'annonce compliquée pour le parti au pouvoir, quelques mois à peine après les séismes qui ont ravagé le pays, fait plus de 50'000 victimes et mis sur le devant de la scène la corruption et les rapports ambigus entre secteur de la construction et pouvoirs publics. Erdogan devra réussir à convaincre un électorat un peu las, après vingt ans à la tête du pays (d'abord en tant que premier ministre en 2003 puis président à partir de 2014). Le président en exercice a vu sa popularité chuter ces dernières semaines, notamment en raison de la lenteur des secours dans les heures qui ont suivi les tremblements de terre.

L'opposition, quant à elle, est parvenue à s'unir lundi 6 mars autour d'une liste commune de six partis, après des négociations difficiles. C'est, Kemal Kiliçadaroglu, 74 ans, ancien dirigeant de la Sécurité sociale turque et leader du principal parti d'opposition, le CHP, (parti républicain du peuple), qui affrontera le président en exercice à la tête de cette coalition de partis allant du centre gauche à la droite nationaliste. Surnommé le "Gandhi turc", le leader social-démocrate a réussi à s'imposer alors qu'il ne semblait pas favori au départ. Son profil consensuel et centriste pourrait être un atout certain face à l'hyper-président Erdogan.

ADEM ALTAN (AFP) Le chef du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) Kemal Kiliçdaroglu à Ankara le 27 mars 2018.

Invité de La Matinale de la Radio Télévision Suisse (RTS), le politologue et spécialiste de la Turquie Ahmet Insel évoque la capacité importante de Kiliçadaroglu à unifier les gens autour du projet de sortir la Turquie du régime de Tayyip Erdogan: "Erdogan est sanguin, nerveux, c'est une bête politique mais aussi un autocrate. Kiliçadaroglu est au contraire calme, pour le consensus et n'a sur lui ou son entourage aucun soupçon de corruption. "

Le politologue estime par ailleurs qu'une "réélection d'Erdogan aurait des conséquences durables sur le pays et la région et installerait définitivement un régime autocratique dans le pays".