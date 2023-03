Gaz : Netanyahou veut "accroître" les exportations d'Israël vers l'Italie

A l'instar d'autres pays européens, l'Italie a multiplié les initiatives pour sortir de sa dépendance au gaz russe depuis le début de la guerre en Ukraine

Israël veut "accroître" ses exportations de gaz vers l'Italie, a assuré vendredi à Rome le Premier ministre Benjamin Netanyahou, évoquant dans cette optique l'option de créer un nouveau terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) à Chypre. "Nous coopérons déjà avec votre compagnie nationale (Eni, NDLR) en matière de gaz, mais nous voulons développer" cette coopération, a déclaré le Premier ministre israélien au ministre des Entreprises Adolfo Urso, lors d'un forum avec des dirigeants d'entreprises italiennes.

"Je crois que nous devrions examiner attentivement et rapidement la possibilité d'ajouter un terminal de GNL, peut-être à Chypre, pour accroître les capacités d'exportation de gaz d'Israël vers l'Italie, et de l'Italie vers l'Europe", a-t-il expliqué. "En matière de gaz, je crois qu'il existe un besoin stratégique en Italie et en Europe, et Israël est prêt à en faire davantage avec vous dans cette optique", a souligné M. Netanyahou.

Ces déclarations ont été saluées par son interlocuteur italien, Adolfo Urso: "Nous devons remporter le défi de l'autonomie énergétique et nous pouvons le faire mieux ensemble, d'autant que l'Italie ambitionne de devenir le hub européen du gaz et Israël doit être le point de force pour la production de gaz". A l'instar d'autres pays européens, l'Italie a multiplié les initiatives pour sortir de sa dépendance au gaz russe depuis le début de la guerre en Ukraine.

ALBERTO PIZZOLI / AFP

Israël est entré dans le cercle des pays producteurs et exportateurs de gaz après la découverte, au début des années 2010, de plusieurs réservoirs gaziers au large de ses côtes, en Méditerranée. Mais un problème de taille se pose pour l'Etat hébreu: l'absence de gazoduc pour relier ses plateformes de forage en Méditerranée aux marchés du sud de l'Europe.

Parmi les options envisageables pour acheminer le gaz israélien en Europe, figure le projet EastMed développé par IGI Poseidon, la construction d'un gazoduc en grande partie sous-marin de près de 1 900 km, permettant de relier les champs gaziers offshore d'Israël avec le sud européen en passant par Chypre et la Grèce. Mais ce projet, chiffré à six milliards d'euros, est onéreux, et devrait être terminé et mis en service seulement entre 2025 et 2027.