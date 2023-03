Le photographe Oli Scarff récompensé aux British Sports Journalism Awards

Les photographies saisissantes du sauvetage de la nageuse américaine Anita Alvarez par sa coach Andrea Fuentes ont fait le tour du monde

Le photographe britannique Oli Scarff a reçu cette semaine, à Londres, le prix de la meilleure photographie d'actualité (Best News Picture) pour l'un des clichés de la série qu'il a capturée lors de l'épreuve finale de nage artistique de natation synchronisée aux championnats du monde de natation à Budapest, le 22 juin 2022. Dans un entretien accordé à l'AFP peu de temps après les faits, le photographe était revenu sur cette journée qui a failli virer au drame en direct.

La compétition sportive suit son cours en cet après-midi du mercredi 22 juin à Budapest. Oli Scarff couvre les championnats du monde de natation synchronisée depuis la tribune de presse du stade Alfred-Hajos de Budapest. Le photographe bénéficie d'une vue privilégiée puisqu'il a installé un objectif fixe sous l'eau, au plus près des nageuses.

"Tout d'un coup, j'ai perçu une certaine agitation. J'ai levé la tête et vu que l'entraîneure d'Anita était dans l'eau. J'ai regardé vers où elle nageait et aperçu une forme sombre au fond de la piscine"

Quelques instants plus tôt, Anita Alvarez vient à peine de terminer l'épreuve de solo libre lorsqu'elle perd soudainement connaissance et sombre au fond du bassin. Ni une ni deux, la coach Andrea Fuentes se précipite dans l'eau afin de lui porter secours.

Scarff a le réflexe de se saisir immédiatement de l'écran de contrôle afin d'activer l'appareil photo et capturer l'entièreté de la séquence. Il choisit un plan large qui accentue le contraste entre l'immensité du bassin et la solitude de la nageuse au fond de l'eau. La séquence de 8 photos (ci-dessous), sélectionnée à partir d'une centaine de clichés, devient virale et fait le tour des réseaux sociaux, devenant instantanément trending topic. Le photographe précise néanmoins qu'il a souhaité attendre de recevoir la confirmation que la nageuse allait bien avant de diffuser la séquence.

https://twitter.com/i/web/status/1541143171408740367 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"C'était choquant parce qu'on est passé sans transition de quelque chose de magnifique, la natation artistique, une performance athlétique incroyable qui donne des photos super, à une séquence où quelqu'un frôle la mort. Tout le monde regardait à travers le miroir de l'eau mais moi je le voyais en toute netteté sur l'écran, en direct"