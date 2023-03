Chine: Xi Jinping reconduit pour cinq ans, Li Qiang Premier ministre

Xi Jinping, 69 ans, a obtenu vendredi un nouveau mandat de cinq ans de président de la Chine, après un vote à l'unanimité du Parlement

Li Qiang, considéré comme l'un des hommes de confiance les plus proches de Xi Jinping, a été désigné samedi nouveau Premier ministre chinois, au lendemain de la reconduction du président chinois. Xi Jinping, 69 ans, a en effet obtenu vendredi un nouveau mandat de cinq ans de président de la Chine, après un vote à l'unanimité du Parlement, l'aboutissement d'une ascension qui l'a vu devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations.

GREG BAKER / POOL / AFP Le Premier ministre chinois nouvellement élu Li Qiang prête serment à Pékin le 11 mars 2023

Le Parlement étant, dans la pratique, inféodé au Parti communiste (PCC) au pouvoir, l'issue du scrutin ne faisait aucun doute. Samedi lors d'un autre vote des députés réunis au Palais du peuple à Pékin, Li Qiang, seul candidat au poste de Premier ministre, a obtenu 2 936 votes pour, trois contre et huit abstentions. Les journalistes ont été priés de quitter l'hémicycle au moment où les députés formalisaient leur vote dans l'urne.

https://twitter.com/i/web/status/1634371939656499201 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Li Qiang, 63 ans, avait été propulsé au rang de numéro deux du Parti communiste (PCC) en octobre, et ne dispose d'aucune expérience au niveau du gouvernement central, contrairement à la quasi-totalité des ex-Premiers ministres. Il a cependant accompli un parcours riche au sein de l'administration locale et a endossé d'importantes fonctions de direction dans les riches provinces côtières du Zhejiang (est) et du Jiangsu (est).

Li Qiang prend ses fonctions à un moment où la deuxième économie du monde fait face à un net ralentissement, affaiblie par près de trois ans d'une inflexible politique dite du "zéro Covid".