Le président tunisien souhaite le retour d'un ambassadeur en Syrie

Tunis a rompu ses relations diplomatiques avec Damas il y a près de dix ans pour protester contre la répression brutale des manifestants anti-Assad

Le président tunisien Kaïs Saïed a déclaré vendredi qu'il souhaitait que la Tunisie et la Syrie nomment des ambassadeurs dans leurs pays respectifs, dernier signe en date d'un rétablissement imminent des relations diplomatiques avec le gouvernement du président syrien Bachar al-Assad. "Une décision doit être prise à ce sujet", a déclaré M. Saied au ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar lors d'une réunion, selon une vidéo publiée sur Facebook par le bureau du président.

FETHI BELAID / AFP Kais Saied, 61 ans le 11 octobre 2019 à Tunis.

La Tunisie a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie il y a près de dix ans pour protester contre la répression brutale par Assad des manifestations en faveur de la démocratie en 2011. Les protestations ont évolué en guerre civile au cours de laquelle des centaines de milliers de civils ont été tués.

Depuis que Kaïs Saïed a pris le contrôle de presque tous les pouvoirs en juillet 2021 dans ce que ses opposants politiques considèrent comme un coup d'État, la Tunisie a envoyé des signaux indiquant qu'elle était ouverte à un changement de sa position diplomatique avec la Syrie. La Tunisie a rétabli une mission diplomatique limitée en Syrie en 2017, en partie pour aider à suivre plus de 3 000 militants tunisiens combattant en Syrie.

Bachar al-Assad Assad cherche à tirer un avantage politique des tremblements de terre qui ont frappé la Syrie et la Turquie le mois dernier, en faisant pression pour que l'aide étrangère soit acheminée via son territoire, dans le but de réduire son isolement international, ont déclaré des analystes politiques à l'agence de presse Reuters.