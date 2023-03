Une ONG cherche à stimuler la tolérance et l'éducation sur l'Holocauste au Moyen-Orient

"Une grande partie de l'opinion publique du Moyen-Orient ne connaît pas l'existence de l'Holocauste"

Une équipe d'intellectuels de plusieurs pays arabes s'est réunie en Israël pour un programme d'une semaine axé sur la tolérance régionale et internationale, l'élargissement des accords d'Abraham et "la promotion d'une éducation juste sur l'Holocauste". Organisé par l'ONG Sharaka, ce programme inédit a accueilli des participants du Maroc, d'Algérie, de Bahreïn, de Turquie, d'Irak et de Syrie pour "créer une plateforme de paix visant à répandre la lumière et la tolérance dans tout le Moyen-Orient".

"Sharaka est une initiative à but non lucratif qui se veut une organisation interpersonnelle", a déclaré Dan Feferman, directeur exécutif de Sharaka. "Comme le dit notre modèle, nous essayons de façonner ensemble un nouveau Moyen-Orient", explique-t-il à i24NEWS. "C'est une opportunité qui s'est ouverte avec les accords d'Abraham", le pacte historique qui a vu Israël normaliser ses relations avec une poignée d'États arabes en 2020.

Lors de cet événement, les intervenants se sont attachés à décrypter le concept des accords au niveau régional et international, de faire tomber les barrières de la division grâce à un dialogue axé sur la tolérance, et d'apprendre l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, l'Holocauste - "un sujet considéré comme tabou dans de nombreuses régions du Moyen-Orient".

"Même le fait de parler de l'Holocauste dans le monde arabe, dans le monde musulman, dans les communautés musulmanes du monde entier, est devenu politisé. Et nous ne pouvons pas politiser l'histoire". En Turquie, pays à majorité musulmane, l'Holocauste est reconnu, mais il reste du travail à faire. Enis Aydin, le représentant turc à l'événement de Sharaka, vise à soutenir la poursuite d'un dialogue plus inclusif dans la région.

"Nous vivons au XXIe siècle et l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle n'est toujours pas reconnue par de nombreux pays de la région", a déclaré Enis Aydin, chercheur et écrivain, à i24NEWS. "Si vous vous demandez pourquoi certains pays du Moyen-Orient sont encore à la traîne, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, l'antisémitisme, qui a une longue histoire, et aussi la réticence à accepter la thèse d'Israël dans son ensemble", a-t-il dit.

Giuseppe CACACE / AFP Des responsables à l'exposition commémorant la communauté juive Holocauste le 26 mai 2021, au Musée de l'Émirat du Golfe de Dubaï.

Pour le Maroc, Mohammad Hatmi, professeur d'histoire, estime qu'il est de son devoir, en tant qu'éducateur, de donner des cours et de sensibiliser les jeunes à l'Holocauste afin de leur assurer un avenir plus radieux et plus sûr.

"En tant qu'enseignant, je peux garantir qu'au Maroc, personne ne peut nier l'existence de l'Holocauste en tant qu'événement historique. Nous informons sur les chiffres, et sur les familles", a-t-il dit à i24NEWS.

Samir Hamek, analyste franco-arabe des relations internationales, explique que, même si l'enseignement de l'Holocauste ne fait pas partie du programme scolaire au Moyen-Orient, quelques pays comme le Maroc et les Émirats arabes unis commencent à l'intégrer dans leurs programmes éducatifs.

AP Photo/Kamran Jebreili Un homme passe devant un tableau présentant l'amitié émiratie et israélienne lors d'une exposition commémorant l'Holocauste à Dubaï

"Une grande partie de l'opinion publique du Moyen-Orient ne connaît pas l'existence de l'Holocauste", explique M. Hamek. "Une autre partie de l'opinion publique du Moyen-Orient connaît l'existence de l'Holocauste mais la nie. Une autre partie pense simplement qu'il s'agit d'une fausse théorie."

La situation est similaire au Bahreïn. Mais Khulood al-Sabbagh, une étudiante bahreïni a promis d'utiliser sa présence sur les réseaux sociaux pour faire bouger les choses. "Nous ne sommes pas éduqués sur l'Holocauste et les Juifs", a-t-elle insisté. "Grâce aux accords d'Abraham, les gens sont désormais ouverts à Israël et aux Juifs. Lorsque je retournerai au Bahreïn, j'utiliserai les réseaux sociaux et je publierai des articles sur l'Holocauste. Il n'y a aucune raison de tuer des êtres humains", a-t-elle conclu.