Les importations d’armes en Europe ont doublé en 2022, tirées par la guerre en Ukraine

Sans compter les fournitures d’armes à l’Ukraine, l’augmentation des importations européennes a atteint 35% en 2022

Les importations d’armes en Europe ont presque doublé en 2022, entrainées par les nombreuses livraisons à l’Ukraine, devenue troisième destination mondiale, selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publié lundi. Avec une hausse de 93 % en un an, les importations d’armes ont aussi augmenté avec les dépenses militaires de plusieurs États européens et devrait encore accélérer. Sans compter les fournitures d’armes à l’Ukraine, l’augmentation des importations européennes a atteint 35% en 2022.

L'Ukraine, jusqu'ici un importateur négligeable d'armement, est devenue subitement la troisième destination d'armement dans le monde, derrière le Qatar et l'Inde. Ce phénomène est la conséquence directe de l’aide occidentale. 31% des importations d'armement en Europe et 8% à l’échelle mondiale ont été dirigées vers l’Ukraine. Le pays a donc multiplié par plus de 60 ses importations depuis l’invasion de son territoire par la Russie.

AP Photo/Libkos Illustration - Des soldats ukrainiens tirent des obus en direction des positions russes près de Bakhmout, en Ukraine

A la différence de l'Europe, tous les autres continents affichent un recul des importations sur cinq ans, avec une baisse de 40 % en Afrique, 20 % en Amérique du Nord et du Sud, 7 % en Asie et 9 % au Moyen-Orient. Cette dernière région est par ailleurs devenue la première zone de destination des exportations d'armement l'an passé, avec 32% du total mondial.

Le commerce mondial d'armement dépasse les 100 milliards de dollars annuels, selon les experts. Pour un montant global des dépenses militaires qui a pour la première fois franchi les 2 000 milliards de dollars en 2021, selon le Sipri.