Joe Biden rencontre les dirigeants australiens et britanniques, accord attendu sur les sous-marins

La Chine a prévenu que l'alliance américano-australo-britannique risquait de déclencher une course aux armements

Le président américain Joe Biden rencontrera lundi le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue britannique Rishi Sunak sur une base navale à San Diego, en Californie. À l’issue de cette rencontre, une annonce au sujet d’un accord sur les sous-marins nucléaires est attendue. Cet accord intervient 18 mois après que les trois pays ont formé une alliance visant à stabiliser la région Asie-Pacifique, en faisant entrer l’Australie dans le cercle des nations possédant des sous-marins nucléaires.

Bien que l'Australie ait exclu de déployer des armes atomiques, cinq sous-marins américains seront vendus au pays insulaire au cours de la prochaine décennie, a appris le Washington Post. Joe Biden devrait annoncer un plan en plusieurs étapes qui fera de l'Australie un partenaire à long terme dans le développement d'une technologie nucléaire américaine ultrasecrète qui n'était jusqu'à présent partagée qu'avec la Grande-Bretagne.

Stefan Rousseau/Pool Photo via AP Le Premier ministre britannique Rishi Sunak à son arrivée à San Diego

L'Australie et la Grande-Bretagne construiront un nouveau modèle de sous-marin, utilisant une technologie de propulsion américaine, dont la livraison est prévue autour de 2040. La Chine a déjà prévenu que cette alliance américano-australo-britannique risquait de déclencher une course aux armements et a accusé les trois pays de faire reculer les efforts de non-prolifération nucléaire.

"Nous exhortons les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie à abandonner la logique de la guerre froide, à honorer leurs obligations internationales et à prendre davantage de mesures favorables à la paix et à la stabilité régionales", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.