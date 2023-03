Les dirigeants iranien et biélorusse ont signé un accord qui jette les bases d'une coopération entre les deux pays jusqu'en 2026

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, en visite officielle en Iran, a été reçu lundi matin à Téhéran par le président de la République islamique, Ebrahim Raïssi. Les deux dirigeants ont signé un accord qui jette les bases d'une coopération entre les deux pays jusqu'en 2026. L'accord de coopération entre Minsk et Téhéran portera notamment sur la politique, l'économie et la science.

(Présidence iranienne via AFP) Le président iranien Ebrahim Raïssi

Le rapprochement entre l'Iran et la Biélorussie s'est produit dans le cadre de leur soutien respectif à la Russie. Les deux pays font en effet partie des rares au monde à continuer à coopérer et à soutenir activement Vladimir Poutine dans sa guerre d’invasion de l’Ukraine. Alexandre Loukachenko et Ebrahim Raïssi sont considérés comme des personnalités marginalisées dans le monde occidental et sortent rarement de leurs pays.

Sergei Ilnitsky (Pool/AFP/File) Le président biélorusse Alexandre Loukachenko et le président russe Vladimir Poutine

"Jusqu'à il y a deux ans, nous n'accordions pas suffisamment d'attention à l’Iran", a déclaré le président biélorusse aux journalistes à l’issue de son entretien avec le président iranien. "J'y ai réfléchi et j'ai réalisé à quel point l'Iran et la Biélorussie ont besoin l'une de l'autre", a-t-il poursuivi. "Vous pouvez compter sur nous", a assuré Loukachenko à son homologue iranien.

"Au cours des deux dernières années, les relations n'ont cessé de s'améliorer. Il ne fait aucun doute que votre visite renforcera les relations entre nos pays", lui a répondu Ebrahim Raïssi.