Une enquête de l'organisme CAMERA a révélé que les quatre journalistes avaient multiplié les messages particulièrement nauséabonds sur les réseaux sociaux

Quatre journalistes travaillant pour France 24, la chaîne française d'information internationale, ont été suspendus après la révélation de messages antisémites qu'ils ont diffusés sur les réseaux sociaux. Sur son site, la chaîne a publié un communiqué dimanche indiquant que "la direction a immédiatement ouvert un audit sur ces faits présumés, comme elle l’a fait savoir en interne dès le 10 mars après la publication d’un article sur le site de CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America), repris par le Centre Simon Wiesenthal, mettant en cause un journaliste et trois correspondants arabophones de France 24 au sujet de certains propos qu’ils auraient postés sur leurs pages personnelles sur les réseaux sociaux".

Dans une longue enquête publiée sur son site, l'organisme CAMERA montre que les quatre journalistes n'ont pas respecté la charte de déontologie de France 24. Dans plusieurs messages, certains d'entre eux font l'éloge d'Hitler, minimisent la Shoah ou encore glorifient les terroristes affiliés au Hamas qui ont tué des centaines de Juifs.

https://twitter.com/i/web/status/1632845006359744514 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Notre nouvelle enquête (...) révèle une haine pure et simple et une profonde ignorance, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes au sujet des journalistes dont le salaire est payé par le contribuable français"

France 24 a précisé que "les quatre journalistes concernés ont été dispensés d’activité dans l’attente des résultats de l’audit", soulignant que "la charte de déontologie de France Médias Monde (France 24, RFI, MCD) prévoit que les journalistes du groupe, lorsqu’ils publient sur des blogs, forums, sur les réseaux sociaux et tout espace dédié à l’échange public d’informations, doivent veiller "au respect des règles professionnelles et déontologiques (…) et à ne pas violer les valeurs d’éthique, d’indépendance et d’impartialité de l’entreprise (…)".

Cependant, CAMERA révèle que la terminologie employée par le service arabe de France 24, ainsi qu'une partie de son contenu, était sujet à polémique, avec notamment des erreurs factuelles que la rédaction a obstinément refusé de corriger: "Notre nouvelle enquête (...) révèle une haine pure et simple et une profonde ignorance, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes au sujet des journalistes dont le salaire est payé par le contribuable français", a expliqué CAMERA sur son site.

https://twitter.com/i/web/status/1634646774307606528 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'organisme a notamment révélé que Joëlle Maroun, la correspondante =de France 24 à Beyrouth depuis août 2021, avait multiplié les tweets exprimant son admiration pour Adolf Hitler ("Si seulement Hitler était libanais!" ou encore " "Levez-vous, monsieur Hitler, levez-vous, il y a des personnes qui ont besoin d'être brûlées"), des appels au meurtre de Juifs innocents ("Il incombe à chaque Palestinien de tuer un Juif et l'affaire est close") et encore bien d'autres propos nauséabonds.

CAMERA a aussi visé la correspondante de France24 à Jérusalem, Laila Odeh, qui couvre les affaires israéliennes et palestiniennes, l'accusant d'avoir "longtemps laissé ses sentiments anti-israéliens imprégner sa couverture, ne respectant pas les normes journalistiques de base d'objectivité et d'exactitude", alors que son frère était un terroriste du Fatah tué lors d'un affrontement avec des soldats israéliens en 1970. Elle glorifie constamment les "martyrs" qui ont pris pour cible et tué des civils, et qualifie la mort des terroristes de "martyre".

La directrice de CAMERA, Andrea Levin, a cependant félicité France 24 "pour avoir rapidement enquêté sur cette situation grave", espérant que la chaîne "coupera les liens avec ces apologistes du nazisme et du terrorisme."