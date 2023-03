L'accent mis sur les médicaments biotechnologiques complexes permet également une exclusivité plus longue sur le marché

Pfizer Inc. a conclu un accord de 43 milliards de dollars avec Seagen Inc. (SGEN.O) afin d'ajouter des thérapies ciblées innovantes à son portefeuille de traitements anticancéreux, alors qu'il se prépare à une chute brutale des ventes du vaccin contre le Covid-19 et à une concurrence acharnée pour certains de ses produits phares.

L'accord de lundi, le plus important d'une série d'acquisitions réalisées par Pfizer à la suite de la manne financière exceptionnelle générée par le vaccin et la pilule contre le Covid-19, ajoutera quatre thérapies anticancéreuses approuvées, dont les ventes combinées atteindront près de 2 milliards de dollars.

Seagen, dont le siège est à Washington, est un pionnier des conjugués anticorps-médicaments, qui fonctionnent comme des "missiles guidés" conçus pour avoir un effet destructeur ciblé et épargner les cellules saines.

L'accord permet à Pfizer d'entrer dans un domaine "où il est mieux protégé des régulateurs, des perspectives de brevets et de la dynamique du marché", a déclaré le président-directeur général Albert Bourla.

Selon M. Bourla, Seagen devrait bénéficier du plafonnement des dépenses de santé pour les Américains plus âgés dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) du président Joe Biden, ce qui signifie que davantage de patients pourraient avoir accès aux traitements onéreux de l'entreprise.

L'accent mis sur les médicaments biotechnologiques complexes permet également une exclusivité plus longue sur le marché par rapport aux pilules avant d'être soumis aux limites de prix du gouvernement dans le cadre de l'IRA, a-t-il ajouté. Pfizer paiera 229 dollars en espèces par action Seagen, soit une prime de 32,7 % par rapport au cours de clôture de vendredi.