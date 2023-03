Josep Borrell a établi un parallèle entre les actes de terrorisme palestinien, les victimes israéliennes et les actions menées par Tsahal

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, s'est entretenu mardi avec le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell. Au cours de la conversation, le ministre a condamné la comparaison faite par Borrell entre les actes de terrorisme palestinien, les victimes israéliennes et les actions menées par Tsahal contre le terrorisme, des propos repris et diffusés dans le magazine Project Syndicate.

Eli Cohen a aussi fustigé l'implication de l'Union européenne dans le financement des activités palestiniennes qui encouragent l'incitation à la haine et les paiements effectués aux familles des terroristes, et a demandé que cesse toute tentative d'ingérence dans les affaires politiques intérieures de l'État d'Israël.

Odd ANDERSEN / AFP

Le ministre a exprimé son "dégoût" face à l'article de Borrell dans lequel celui-ci affirme "ignorer le fait que le Hamas est une organisation terroriste", et souligné qu'il s'agit d'un "contenu moralement illicite méritant d'être condamné".

"Il n'y a pas lieu de comparer ou de créer un équilibre entre les victimes du terrorisme du côté israélien et les terroristes palestiniens soutenus par l'Autorité palestinienne", a déclaré M. Cohen

Par ailleurs, le ministre israélien a pointé du doigt le déséquilibre persistant des positions de l'Union européenne envers Israël et a demandé au Vieux continent de prendre des mesures visant à faire comprendre aux Européens la situation sécuritaire complexe dans laquelle se trouve Israël. Il a aussi souligné, dans son discours, que l'Union européenne est le voisin et le partenaire stratégique d'Israël et que Jérusalem reconnaît les intérêts vitaux de l'Europe au Moyen-Orient.