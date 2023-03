L'Arabie saoudite pourrait investir en Iran "très rapidement" (ministre)

L'Arabie saoudite, alliée de longue date de Washington, a soutenu les sanctions américaines contre Téhéran

L'Arabie saoudite pourrait commencer à investir en Iran "très rapidement" après le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a indiqué mercredi le ministre saoudien des Finances, malgré les sanctions internationales imposées à la République islamique.

"Si l'on s'en tient aux principes de ce qui a été convenu, cela pourrait arriver très rapidement", a déclaré Mohammed Al-Jadaan en réponse à une question sur le retour des investissements bilatéraux après l'accord annoncé vendredi entre les deux puissances rivales au Moyen-Orient, lors d'une conférence sur le secteur financier à Ryad.

AP Photo/Lewis Joly, File Mohammed bin Salman

Conclu sous l'égide de la Chine, cet accord prévoit la réouverture des ambassades saoudienne et irannien d'ici deux mois, après sept ans de rupture, et la relance des accords de sécurité et de coopération économique bilatérale. Les deux pays riches en pétrole, qui soutiennent des camps opposés dans plusieurs conflits régionaux, ont rompu leurs relations en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique, à la suite de l'exécution par Ryad d'un célèbre religieux chiite.

L'Iran est soumis depuis de nombreuses années à des sanctions internationales, notamment américaines, visant des secteurs clés, notamment le pétrole.

