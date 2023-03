Betsalel Smotrich moqué pour son mauvais anglais sur les réseaux sociaux

Des extraits du discours du ministre des Finances sont devenus viraux sur les réseaux sociaux

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich, qui est actuellement en visite aux États-Unis, s'est exprimé plus tôt cette semaine dans le cadre de sa visite à la conférence "Israel Bond" à Washington qui œuvre pour favoriser la coopération économique mondiale avec l'Etat hébreu.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, qui contient des extraits du discours, on voit le ministre avoir du mal à prononcer une partie importante des mots en anglais, qui sont restés pour la plupart incompréhensibles pour son auditoire.

"Smotrich a étudié le droit et l'anglais est une langue obligatoire. Apparemment, il est plus facile de brûler Hawara que de parler anglais", a tweeté l'écrivain et le journaliste Yossi Melman dans une vidéo de Smotrich diffusée sur Tiktok.

De nombreux internautes se sont moqués du ministre des Finances et se sont demandés pourquoi il ne privilégie pas l'usage de l'hébreu et pourquoi il n'a pas fait appel à un interprète. De nombreux hommes politiques dans le monde qui ne parlent pas l'anglais préfèrent s'exprimer dans leur langue maternelle, par exemple dans de nombreux pays d'Europe de l'Est et ailleurs dans le monde.

Dans la conversation que Smotrich a eue avec les dirigeants de la Citibank à New York, le ministre israélien a choisi de parler en hébreu, apparemment parce que la plupart des personnes présentes dans la salle parlaient la langue de Ben Yehuda.

Smotrich n'est pas le seul à avoir été critiqué après avoir choisi de prononcer un discours en anglais. C'est le cas notamment de l'ancien ministre des Affaires étrangères Israel Katz, Ayalet Shaked ou encore Amir Peretz.

Le ministre des Finances a annoncé son retour anticipé en Israël des Etats-Unis. Selon lui, la décision a été prise pour qu'il puisse "accompagner les négociations sur la réforme juridique".