La Russie a été impliquée dans les pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite (média)

Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale en Iran s'est entretenu avec de hauts responsables russes

La Russie a été impliquée dans le renouvellement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite, a rapporté mercredi le journal panarabe Al-Araby Al-Jadeed basé à Londres. Avant que la décision ne soit prise, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale en Iran, Ali Shamkhani, s'est entretenu avec de hauts responsables russes, selon une source qui s'est confiée au journal.

Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président Vladimir Poutine et vice-ministre des Affaires étrangères, s'est félicité du réchauffement des relations entre les deux pays et a déclaré que son pays avait joué un rôle important dans le processus - aux côtés de la Chine, d'Oman et de l'Irak.

La semaine dernière, l'agence de presse iranienne IRNA a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec l'Arabie saoudite sur le renouvellement des relations bilatérales et la réouverture des ambassades dans les deux pays, dans les deux prochains mois.

L'agence de presse officielle saoudienne a quant à elle déclaré que les délégations des deux pays avaient tenu une série de réunions. "Les parties saoudienne et iranienne ont exprimé leur appréciation et leur gratitude à la République d'Irak et au Sultanat d'Oman pour avoir accueilli les séries de pourparlers tenues entre les deux parties au cours des années 2021-2022". "Les deux parties ont également exprimé leur remerciements au dirigeant chinois pour avoir accueilli et parrainé les pourparlers, et pour tous les efforts fournis", selon le communiqué.

L'Arabie saoudite pourrait commencer à investir en Iran "très rapidement" après le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a indiqué mercredi le ministre saoudien des Finances, malgré les sanctions internationales imposées à la République islamique.