El Al lancera des vols Tel Aviv-Melbourne en 2024

La compagnie israélienne a signé une lettre d'intention avec le gouvernement de l'Etat de Victoria pour assurer trois vols hebdomadaires

La compagnie israélienne El Al Israel a annoncé mercredi qu'elle lancera des vols directs entre Tel-Aviv et Melbourne d'ici juin 2024 et a signé une lettre d'intention avec le gouvernement de l'État de Victoria pour assurer trois vols hebdomadaires à bord du Boeing 787 Dreamliners, a rapporté mercredi le site économique Globes.

El Al avait initialement annoncé qu'elle lancerait la liaison en 2019, mais la pandémie de Covid-19 a retardé ces plans, tandis que l'ouverture des espaces aériens de l'Arabie saoudite et d'Oman aux compagnies aériennes israéliennes a raccourci la liaison à 15 heures vers l'est et à 17 heures vers l'ouest.

"Nous sommes impatients de lancer nos premiers vols sans escale vers Melbourne, et de positionner Victoria comme la porte d'entrée d'Israël en Australie", a déclaré Dina Ben Tal Ganancia, PDG d'El Al lors de la cérémonie de signature de la lettre d'intention.

AP / Rob Griffith 2013 ©

Le gouvernement de l'État de Victoria soutient cette initiative qui vise à renforcer les relations commerciales et à créer des emplois au niveau local. S'exprimant en Israël, Ben Carroll, ministre de l'industrie et de l'innovation de l'État de Victoria, a affirmé que l'"augmentation du nombre de vols internationaux vers un partenaire commercial aussi important stimulera notre économie et renforcera notre statut de destination clé pour le tourisme, le commerce et l'investissement".

Le lancement des vols directs vers l'Australie fait partie de la stratégie d'expansion post-Covid de la compagnie aérienne. Rien que ce mois-ci, El Al a inauguré quatre nouvelles liaisons au départ de Tel Aviv vers Tokyo, Dublin, Porto et Istanbul.