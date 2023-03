"Le message de paix et de compassion de l'Islam a inspiré les peuples du monde entier" (chef de l'ONU)

Guterres a appelé à la lutte contre la haine anti-musulmane à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé que le message de paix, de compassion et de grâce de l'Islam a inspiré les peuples du monde entier depuis des millénaires, a rapporté mecredi l'Agence de presse des Émirats arabes unis.

M. Guterres a appelé à la lutte contre la haine anti-musulmane dans sa déclaration à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Il a noté que près de deux milliards de musulmans dans le monde sont fréquemment victimes de sectarisme en raison de leur foi.

Le chef de l'ONU a également souligné la triple discrimination à laquelle sont confrontées les femmes musulmanes en raison de leur sexe, de leur appartenance ethnique et de leur foi. Il a ajouté que la montée du sentiment anti-musulman s'inscrit dans le cadre d'une résurgence de l'ethnonationalisme, des idéologies néo-nazies de suprématie blanche et de la violence à l'encontre des populations vulnérables telles que les musulmans, les juifs, les communautés chrétiennes minoritaires et d'autres encore.

"Il est de la responsabilité de tous de combattre la discrimination", a-t-il souligné. M. Guterres a appelé à des politiques qui respectent pleinement les droits de l'homme et protègent les identités religieuses et culturelles afin de renforcer les défenses contre la discrimination. Il a également plaidé pour un investissement accru dans la cohésion sociale et la reconnaissance de la diversité comme source de richesse afin de lutter contre le sectarisme.

Le secrétaire général des Nations unies a également souligné que toutes les grandes religions et traditions appellent à la tolérance, au respect et à la compréhension mutuelle. Il a appelé les gens à affronter les forces de division en réaffirmant leur humanité commune chaque jour, et pas seulement à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie.