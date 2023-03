La Russie, l'Iran et la Chine mènent des exercices navals dans le golfe d'Oman

Les exercices interviennent quelques jours après que le rétablissement des relations entre Téhéran et Riyad sous l'égide de Pékin

Les forces navales chinoises, iraniennes et russes organisent des exercices militaires navals conjoints dans le golfe d'Oman cette semaine, a annoncé le ministère chinois de la Défense. D'autres pays participent également aux exercices "Security Bond-2023", a indiqué le ministère sans donner de détails.

L'Iran, le Pakistan, Oman et les Émirats arabes unis ont tous des côtes le long de ce plan d'eau situé à l'embouchure du stratégique golfe Persique. "Cet exercice permettra d'approfondir la coopération pratique entre les marines des pays participants et d'insuffler une énergie positive à la paix et à la stabilité régionales", a déclaré le ministère dans un communiqué rendu public mardi.

Les exercices prévus de mercredi à dimanche surviennent dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine sur une série de questions, notamment le refus de Pékin de critiquer Moscou pour son invasion de l'Ukraine et son soutien continu à l'économie russe.

Les trois pays ont organisé des exercices similaires l'année dernière et en 2019, soulignant les liens militaires et politiques croissants de la Chine avec des pays qui sont dans le viseur des États-Unis et de leurs partenaires. Moscou et Pékin se présentent comme un contrepoids géopolitique face à Washington et ses alliés. L'Iran est de son côté accusé de livrer à la Russie des armes et munitions pour son offensive en Ukraine, et notamment des drones explosifs.

Les exercices interviennent également quelques jours après que la Chine a accueilli des discussions entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui ont abouti à un accord pour le rétablissement de leurs relations diplomatiques complètes après sept ans de tensions.

AFP PHOTO / HO / IRANIAN STATE TV Des unités de la marine des Gardiens de la révolution iraniens observant un navire de guerre américain (gauche) et un pétrolier battant pavillon vietnamien (droite), dans le golfe d'Oman, le 3 novembre 2021.

L'Iran organise régulièrement des exercices dans le golfe Persique, à proximité du détroit stratégique d'Ormuz, l'étroite voie navigable située à l'embouchure du golfe Persique, qui a été le théâtre de nombreuses tensions entre les États-Unis et l'Iran ces dernières années

La République islamique a menacé plus d'une fois de fermer le détroit d'Ormuz, ce à quoi les États-Unis ont répondu en avertissant l'Iran que toute tentative de fermeture du détroit serait considérée comme une "ligne rouge" qui justifierait une intervention militaire américaine.