Le destin d'Israël en Une du journal "The Economist"

"Netanyahou risque de détruire l'héritage d'Israël"

Au milieu de protestations généralisées en Israël et à l'étranger contre la réforme judiciaire du gouvernement israélien, le journal The Economist titre "Bibi va-t-il briser Israël ?" avec une photo du Premier ministre Benyamin Netanyahou en Une, derrière un drapeau d'Israël fissuré.

Au début de l'article, on peut lire toutes les réalisations d'Israël et ses excellents résultats au niveau économique - avec notamment le PIB, qui a atteint l'année dernière 55 000 dollars par habitant. "Au lieu de voir Israël célébrer son 75e anniversaire cette année, nous sommes face à une crise. Les réformes juridiques proposées par la faction de droite de la coalition saperont l'État de droit et affaibliront la démocratie israélienne."

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem, le 29 janvier 2023

L'article souligne le danger économique que représente la réforme : "Avec des réserves d'environ 196 milliards de dollars, Israël n'est pas confronté à un effondrement économique. Mais le cœur de son économie est la technologie, qui représente plus de la moitié de ses exportations. Ceci est maintenu par des dépenses (5% du PIB) en recherche et développement plus élevées que dans n'importe quel autre pays. Les experts et les entrepreneurs qui en sont responsables ne souhaitent pas que leur pays soit asservi par des fanatiques religieux. Israël ne peut pas non plus se permettre financièrement de s'aliéner des États-Unis, qui garantissent sa sécurité et lui fournissent 80% de ses armes importées."

"Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a dirigé Israël pendant 15 des 27 dernières années, est fier d'avoir renforcé Israël au fil des ans. Maintenant, il risque de détruire son héritage et peut laisser Israël dans une situation où il ne sera pas en mesure de faire face aux défis sociaux et géopolitiques des prochaines décennies", poursuit l'article.

Enfin, il est écrit que la lutte contre la réforme fait partie d'une lutte en faveur de l'identité d'Israël, "les ailes droites du pays se sont développées et sont alimentées par la politique de Netanyahou contre l'élite, qui perpétue les inégalités".