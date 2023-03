Parmi les mules arrêtées en France se trouve une TikTokeuse israélienne du nom de Chen Elkayam

Un trafic de khat entre Israël, la France et les Pays-Bas de plus de 8 tonnes de marchandises pour une valeur de 1,2 million d'euros, a été démantelé, a annoncé vendredi la gendarmerie française. Le khat est un petit arbuste considéré comme un stupéfiant par la convention des Nations Unies sur les psychotropes et soumis à un contrôle strict dans de nombreux pays occidentaux. L’enquête a permis l'interpellation en flagrant délit de "neuf mules et trafiquants", la saisie de "242 kilos de khat, 28 000 euros et deux véhicules" mardi dernier, indique le communiqué de la gendarmerie. Les mis en cause ont été présentés à la justice vendredi, selon la même source.

L'enquête avait démarré l'été dernier sur la base d'un renseignement reçu par la Section française de recherches des transports aériens, qui avait découvert un approvisionnement "soutenu" en khat des communautés est-africaines de Paris et des Pays-Bas par voie aérienne depuis Israël, poursuit la gendarmerie. Une enquête préliminaire avait alors été ouverte par le parquet de Paris.

SIMON MAINA / AFP Khat

Selon les investigations des gendarmes, les organisateurs de ce trafic recrutaient des mules en Israël pour transporter le khat dans leurs bagages. Une fois arrivées en France, les mules se rendaient dans des hôtels proches de l'aéroport où "les bagages étaient récupérés par des membres du réseau pour ensuite approvisionner leurs clients aux Pays-Bas ou à Paris", a ajouté la gendarmerie. "En huit mois, plus d'une cinquantaine de voyages ont permis d'acheminer plus de huit tonnes de khat par voie aérienne commerciale", selon les enquêteurs.

Parmi les mules arrêtées en France se trouve une TikTokeuse israélienne du nom de Chen Elkayam, suivie par plus de 60 000 followers et dont les vidéos ont récolté jusqu’à présent plus d’1,1 million de likes. Elle sera convoquée samedi devant un juge qui décidera de la prolongation de sa détention ou de son expulsion vers Israël.